鮮奶、植物奶大不同　營養師曝「鈣質第1名」：不能互相取代

▲鮮奶與植物奶營養大不同。（圖／好食課提供）

文／好食課營養師李宜樺



都說早晚一杯奶，但你喝的奶跟營養師說的奶一樣嗎？

同樣是奶，分類大不同！



我們常聽到的『早晚一杯奶』，其實是指『牛奶』，也是鈣質優良的來源，而豆奶、燕麥奶等則都是植物奶，於分類上，豆奶算在豆魚蛋肉類，燕麥奶算在全穀雜糧類，而杏仁奶屬於油脂及堅果種子類



營養大PK（皆以1杯240毫升比較）



低脂鮮乳：

富含鈣質、維生素B2及蛋白質等營養，一杯熱量102大卡，蛋白質8克，可滿足成人一天24%的鈣質需求！目前每日飲食指南已經沒有強調乳品要喝全脂或是低脂，只要每日喝足都是好奶！



無糖豆漿（豆奶）：

如果想靠飲品來補充點蛋白質，豆漿也是不錯的選擇，且豆漿含有膳食纖維，比起鮮乳，少了動物性食物會有的飽和脂肪酸及膽固醇，也含有較高的維生素E，一杯熱量84大卡，但想靠豆漿補鈣偏難！想靠豆製品補鈣仍要選板豆腐或有額外添加營養的豆漿。



燕麥奶：

是燕麥萃取＋水的產物，本身無乳糖，也比較不會有豆製品脹氣的問題，相對於其他三者，含有較多的碳水化合物，含有特殊的營養素「β-聚葡萄糖」可以調節膽固醇，但熱量相對於低脂鮮乳較高一點！一杯熱量105大卡，碳水化合物19克，蛋白質僅含2克。



杏仁奶：

杏仁奶雖然是堅果飲，但通常市售產品用大量水份稀釋，堅果成分少，因此比起其他三者，熱量相對較低，一杯僅有64大卡，但蛋白質含量也是最低的，部分產品會添加維生素E、鈣質等營養來提升營養價值，不然本身鈣質含量並不高。



植物奶可取代鮮乳？

NO！與植物奶相比，鮮乳含有較豐富的鈣質、蛋白質及其他營養，所以植物奶是無法取代鮮乳的，需要額外搭配其他食物或是額外添加其他營養來補足。