健保去年十大癌症費用排行「肺癌蟬聯第一」　胰臟癌十年來首進榜

▲健保署公布114年十大癌症醫療費用統計，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署公布114年十大癌症醫療費用統計，人數與費用支出前三名為肺癌、乳癌、大腸癌，其中肺癌支出約287億元持續蟬聯第一，值得注意的是，胰臟癌醫療費用排名第十，是十年來首度進榜。健保署分析國內近期健康投資增加、擴大篩檢、藥物給付跟進國際指引，另一方面則是高齡人口增加，在兩大因素影響下，短期治療人數與費用成長可以預期，長期效應則還有待觀察。

國內癌症就醫人數、藥費與醫療費用持續攀升，健保署公布去年十大癌症醫療費用統計，整體癌症費用從前年約1464億元上升至1567億元；以癌症別來看，肺癌支出約287億元蟬聯榜首，第二名與第三名分別是乳癌約241億元、大腸癌約173億元，接著依序是肝癌、口腔癌、攝護腺癌、非何杰金氏淋巴瘤、白血病、食道癌、胰臟癌。

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統計顯示，去年肺癌、大腸癌、乳癌的治療人數與費用支出都名列前三，而值得注意的是，去年胰臟癌醫療費用擠下胃癌，是過去十年來首度進入十大癌症費用排行榜；攝護腺癌則是五年來醫療費用平均成長率最高的癌症。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，癌症醫療費用成長主因是政府健康投資增加，包括國健署投入逾60億元擴大癌症篩檢以早期發現早期治療，健保方面推動精準治療，透過新醫療科技預算及癌藥基金，將免疫療法、標靶治療等新藥納入健保給付，目標是與國際治療接軌。此外，台灣已進入超高齡社會，高齡人口增加加上早期診斷治療，使癌症確診人數上升。

至於胰臟癌十年來首度進榜，黃育文指出，主要是胰臟癌本身特性，發現時多屬晚期且相關藥物較少，相對於肺癌、乳癌等人數眾多的癌症，新藥研發較慢，健保署原本預期盤點治療缺口名單中就有胰臟癌，會持續關注新藥發展與國際治療指引接軌。近年來健康投資增加、民眾自我健康意識提升，在相關健康檢查的帶動下，也讓確診人數有所成長。

黃育文也解釋攝護腺癌費用增幅最高，一方面原因在於人口老化，國人男性在約60~70歲時就會特別關注攝護腺健康，另一方面，攝護腺癌雖尚未納入公費癌篩，國健署仍在研議相關篩檢指標，但成人健檢的推動已提升男性的自我監測意識，而隨著醫療科技進步，健保陸續新增相關藥物給付，攝護腺癌若能早期發現早期治療，預後相當良好。

黃育文認為，癌症短期費用增加屬預期內，而真正的治療成效需看五年存活期，甚至專家有建議乳癌需觀察十年，相關健康投資多從113年開始，估計得118年再回過頭來分析才能看出實際成效與趨勢，但預期長期應可減少後續的藥費及醫療支出。