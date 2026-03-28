外籍愛滋感染者「未減反增」　疾管署擬擴大2類公費用藥對象

▲疾病管制署規劃修正愛滋感染者治療費用補助辦法，曾納2類外籍人士，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾病管制署監測，國內去年本國籍愛滋感染人數創22年來新低，不過外國籍愛滋感染者「未減反增」，每年仍有約百例個案確診。疾管署長羅一鈞表示，研擬擴大防治對象修訂相關辦法，將具有永久居留身份與兒少外籍人士2類對象納入公費治療，預計年底公布實施。

疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低；但同年度非本國籍愛滋病毒感染人數卻呈現增加趨勢，累積確診148人。

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根據疾管署資料，愛滋感染者醫療費用僅限於愛滋開始服藥二年內由疾管署公費支應，開始服藥二年後之醫療費用，則由健保給付。

羅一鈞指出，非本國籍感染者可由疾管署補助治療費用以「外籍配偶」身份為主，其他外籍人士不管有無健保身份或者居留證，需要自費治療，然而藥費昂貴可能形成阻礙，像是愛滋寶寶或是未成年感染者無能力負擔用藥，若沒有接受治療就會形成黑數。

羅一鈞說明，考量本國籍感染者逐漸下降，目前有餘裕擴大公費申請，擬修改《人類免疫缺乏病毒感染者治療費用補助辦法》規範，針對有永久居留身份外籍人士或者是未成年外籍人士提供用藥，避免感染擴散，也保障兒少權益。目前正跟移民署調閱相關人數資料，且相關內容需要再研議並徵求外界專家意見討論後才會修正，若順利將於年底對外公布、實施。