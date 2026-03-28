清明掃墓當心蛇咬！疾管署揭「每年近千人遭傷」45歲以上男性居多

▲台灣常見六大毒蛇中，每年咬傷人數最多的是龜殼花與赤尾鮐。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內每年有約千人遭受毒蛇咬傷，即將是清明連假，疾病管制署提醒，近期氣候溫暖潮濕，蛇類活動力增加，已經開始進入蛇咬好發時期。分析國內最常咬傷人毒蛇是龜殼花及俗稱青竹絲的赤尾鮐，占比達到8成，提醒民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，不慎遭蛇咬傷要牢記「五要五不」原則處理。

國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

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被毒蛇咬傷的治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署副署長林明誠指出，疾管署分析2017-2021年健保資料瞭解國內抗蛇毒血清使用情況，統計台灣每年平均約有979人因蛇咬傷使用抗蛇毒血清，以僅使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清最多，佔82.9％，其次為抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清，佔11.3％；主要使用者為45歲以上男性，咬傷大多在氣溫較高的月份，5至10月較多。

林明誠也分析，南部、東部地區主要使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，中部地區則以抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清為主，東部地區每十萬人口使用率最高。因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，使台灣因毒蛇咬傷的死亡率降至 0.18%，且無因血清過敏反應導致死亡，顯示血清穩定有效。

疾管署提醒，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則：

• 五要：視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫。

• 五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。

疾管署科長鄭雅芬曾提醒，被毒蛇咬傷一定要記住蛇的特徵，有手機最好可以拍照，無法拍照則建議記下發生地點，讓醫師可以搭配咬傷傷口來做判斷，給予合適用藥。

林明誠指出，目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署亦儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。