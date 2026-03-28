李昌鈺器捐遺願引熱議　專家揭禁忌無年齡限制「近90歲也有人捐」

▲知名刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

國際知名鑑識專家、「華人神探」李昌鈺博士辭世、享壽87歲，他過去曾透露遺囑，過世後除了眼睛以外的所有器官都捐出，讓外界好奇高齡者是否可以器捐？專家表示，年齡並非器官捐贈首要考量，重點在於器官功能是否良好以及是否有器捐禁忌症，國內臨床上不乏高齡近90歲的器官捐贈者。

李昌鈺過世消息引發各界關注，他在2014年接受《世界日報》專訪時曾透露，他遺囑已經寫好，過世將捐出所有器官，除了眼睛，「假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」

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然而李昌鈺已高齡87歲，是否會影響其器捐遺願？器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲受訪表示，國內器官捐贈並無年齡限制，一般來說，器官捐贈者年齡並非最大的問題，而是要考量「器官功能」以及是否有存在「器捐禁忌症」如嚴重感染症、活性期癌症，避免器捐過程讓病菌、癌細胞導入受贈者身上。

李明哲提到，國內器官捐贈在20年前以年輕人為多，不過到現在約有半數以上都不是因為車禍、壯年腦死的器捐者，而是因為疾病如腦中風、心肌梗塞等造成腦死情況器捐，年紀相對較大，就他自己臨床印象所及就有85歲的患者器捐，其他也不乏有接近90歲的器捐者。

李明哲指出，若從器官功能評估「年齡」確實是考量，因為年紀越大，相對應某些器官功能越差，不僅僅是器官結構，若血管有嚴重鈣化，對整體移植手術都是不利的，所以也有可能會放棄該次的器官捐贈移植。

此外，李明哲也提到，目前器官捐贈分配原則並未考量「年紀」，不排除可能有80歲的器官分配給20多歲年輕人的情況發生，而年輕患者除了生活品質之外，也須考量壽命延長，所以臨床實務上醫師會與患者討論是否合適，避免往後還要接受第二次移植手術。

但李明哲也強調，每一個人都是潛在器官捐贈者，有8個器官可以捐贈給8名器官衰竭者，眼角膜、皮膚、骨骼等組織也可能造福超過70名以上受贈者，如果高齡者有意願器捐，年齡絕對不是一個大問題，臨床端也一定會做適當評估，讓患者在最妥適的情況來接受移植。