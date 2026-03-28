健康存摺使用突破1248萬人　石崇良揭「健康積分」轉型計劃

▲衛福部長石崇良出席「健康存摺健康帶著走」全民健保31週年慶祝活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部推動「健康幣」時程延後，部長石崇良今（28）日透露最新規劃，健保快易通APP「健康存摺」使用人數已經突破1,248萬人，接下來要從健康資料保存「轉型」為健康積分，目前正在請流行病學專家開發，計算健康行為對應的健康貢獻，最後兌換成「健康幣」回饋，讓健康行為有價值。

健保署今（28）日辦「健康存摺 健康帶著走」全民健康保險31週年宣導活動，現場慶祝健保快易通「健康存摺」使用人數突破1,248萬人，查詢更超過6億次。

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石崇良受訪表示，健康存摺於新冠疫情中幫助大家領口罩、買快篩，當時下載量衝到最高，但隨著疫情過去使用狀況稍有降溫，常態性使用約100萬人至300萬人。

石崇良指出，健康存摺持續發展，不僅是收集大家預防保健、癌症篩檢等健康紀錄，去年還上線「生活型態的量表」讓民眾自我評估營養、睡眠、運動、壓力等，了解自己的生活狀態，還從糖尿病開始推出「AI 衛教」，現在更要「轉型」結合今年將推出的「健康幣」，讓健康行為變得有價值。

由於先前行政院已指示研議整合文化幣、客家幣、運動幣等政府推出的多種「幣」，健康幣也會配合，因此推動期程上會往後延。

石崇良強調，健康幣相關規劃一直持續進行，一方面是「健康積分」的計算，正由流行病學專家、台大公衛教授陳秀熙協助開發計算公式，按照健康行為對於未來的健康貢獻去換算成健康積分，未來將在健康存摺上顯示，包含已經做的、還沒做的、甚至未來還會主動發佈提醒。另一方面是健康積分兌換為健康幣，這會設計在國健署的「Health go」APP，系統也正在設計、測試中。

▲「健康存摺查詢突破6億次」敲冰儀式。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院院長余忠仁致詞指出，健康存摺查詢已突破6億次，顯示民眾愈來愈重視健康資訊。台灣就醫便利，民眾可透過健康存摺整理資料與醫師討論，有助長期健康管理。不過他也強調，影響健康與壽命的關鍵，仍在於飲食、運動與生活習慣，對健康的重視，應該高於對醫療資源的使用。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，過去醫療資訊不對稱，醫療資訊相對封閉，但透過數位科技，現在每位民眾都能隨時掌握自己的就醫紀錄、檢查報告與用藥資訊，實現「健康帶著走」的理念，更代表台灣民眾在健康識能提升及健康自主管理上向前邁進。

洪子仁認為，健康存摺內的「健康積分」轉型為「健康幣」，象徵民眾健康APP從「紀錄」邁向「價值化」的過程。這不僅是名詞改變，更是透過數位資產化與回饋機制，激發民眾自主管理的動力。這正是「醫療是投資」的具體實踐，讓健康行為產生實質價值，帶動預防醫學的普及，攜手全民邁向數位健康管理的新里程。