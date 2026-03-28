吃水餃比鍋貼健康？營養師揭熱量陷阱：這口味「1顆快70大卡」超肥

▲營養師提醒水餃與鍋貼隱藏高熱量陷阱。（圖／記者陳俊宏攝）

記者閔文昱／綜合報導

水餃、鍋貼是不少台灣人日常愛吃的小吃，但看似清爽的水煮料理，其實暗藏熱量陷阱。營養師楊斯涵指出，許多人以為水餃比鍋貼健康，但若忽略烹調方式與內餡差異，恐怕不知不覺吃進過多脂肪與熱量。

楊斯涵在粉專說明，水餃與鍋貼在醣類含量上差異不大，每顆約5至7克，但熱量與脂肪含量卻有明顯落差。水餃每顆約50至60大卡，而經過油煎的鍋貼則達60至70大卡，單顆就多出約10至15大卡；若一次吃10顆，熱量差距可超過100大卡，且多半來自油脂。

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別被「韭菜＝低熱量」騙了

除了烹調方式，內餡選擇更是關鍵。楊斯涵提醒，許多人直覺認為「韭菜是蔬菜、熱量較低」，但事實正好相反。由於韭菜味道較重，店家通常會搭配油脂含量較高的絞肉來提味，使整體熱量上升，一顆約58大卡，甚至高於招牌或玉米水餃的約55大卡。

另外，鮮蝦水餃看似清爽，但為了提升口感，往往也會混入油脂較多的絞肉，使熱量提高至約60大卡；而韭菜鍋貼更是「地雷款」，單顆熱量可達66大卡，堪稱隱形油庫。

想減脂怎麼吃？份量與搭配是關鍵

楊斯涵建議，若想控制熱量攝取，可優先選擇玉米或招牌水餃，並減少高油脂口味的攝取。份量方面，男性建議約10至12顆、女性6至8顆，若有減重或控糖需求，可再減少2顆。

此外，搭配飲食也很重要，可加點一份不加肉燥、少油膏的燙青菜，或選擇清淡湯品如紫菜蛋花湯，不僅增加飽足感，也能補充膳食纖維，讓整體飲食更均衡。