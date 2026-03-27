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出國注意！美CDC點名16國登革熱大爆發　旅遊勝地也上榜

蚊子。（圖／達志／示意圖）

▲登革熱疫情升溫，多個熱門旅遊國家被列為高風險地區。（圖／達志／示意圖）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發布登革熱全球旅遊警示，將多個國家與地區列為風險區，其中旅遊勝地越南、馬爾地夫也上榜，提醒計畫出國的旅客提高警覺。官方指出，近期自相關地區返國的確診案例明顯增加，疫情升溫恐對旅遊安全帶來威脅。

警示地區分布如下：

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亞洲與大洋洲：越南、馬爾地夫、巴基斯坦、阿富汗、孟加拉、東帝汶、新喀里多尼亞、薩摩亞、庫克群島。


美洲與加勒比海：玻利維亞、哥倫比亞、古巴、蓋亞那。


非洲地區：馬利、茅利塔尼亞、蘇丹。

CDC發布第一級警示　呼籲民眾加強防蚊措施

登革熱潛伏期最長可達約2週，初期症狀包含發燒、劇烈頭痛、眼窩疼痛、噁心、皮疹，以及關節與肌肉劇痛，常被形容為「斷骨般疼痛」。專家指出，部分患者即使一度出現好轉，也可能在短時間內迅速惡化，出現腦出血、血便、血尿、血壓驟降甚至多重器官衰竭，嚴重時可能致命。

數據顯示，2024年美國登革熱病例已超過6800例，較前一年增加逾1倍。世界衛生組織也警告，全球約有近一半人口暴露於感染風險之中，每年病例數估計介於1億至4億之間。

目前登革熱尚無針對短期旅客的疫苗或特效抗病毒藥物，臨床多以乙醯胺酚緩解發燒與疼痛，並避免使用阿斯匹靈或布洛芬，以降低出血風險。

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關鍵字： 登革熱 旅遊警示 CDC 防蚊 疫情

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