吃「蛋奶素」胰臟癌風險降2成　專家揭「純素」保護力不足關鍵

▲最新研究證實吃素可降低腎癌、胰臟癌等多種癌症風險。（圖／翻攝pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多人認為吃素可防癌，但能降低多少風險，以往無明確數據。一項橫跨多個國家、納入逾180萬人的大型研究顯示，蛋奶素可減輕多種癌症威脅，包括腎癌風險下降28%、「癌王」胰臟癌降21%等，而魚素亦可降大腸癌風險15%，但吃純素反而提高大腸癌風險40%，這代表「怎麼吃」可能和「不吃肉」一樣重要。

參與此研究的國衛院副研究員邱雪婷表示，研究共整合來自英國、美國、台灣與印度等國家共9個世代資料，涵蓋約164萬名肉食者、5.7萬名食禽肉者、4.3萬名魚素者、約6.3萬名蛋奶素者及近9千名純素者，平均追蹤約16年，並比較不同飲食型態者罹患癌症的情形。

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對此跨國研究，邱雪婷指出，過去單一國家樣本數有限，例如台灣世代研究僅約6千人，癌症案例不多，較不易從飲食型態和罹癌風險之間找到關聯，但跨國整合後人數龐大，以往抓不出來的連結，也因此找到一些明確相關性。

研究結果顯示，與肉食者相比，魚素者罹患腎癌風險約下降27%、大腸癌降15%、乳癌降7%；蛋奶素者的多發性骨髓瘤風險降31%、腎癌降28%、胰臟癌降21%、攝護腺癌降12%、乳癌降9%，不過食道癌的風險竟增加93%；純素者則不僅防癌效果不顯著，大腸癌風險反而上升40%。相關成果日前已發表於國際知名醫學期刊《British Journal of Cancer》。

▲醫學界發現素食可減輕多種癌症威脅，但少數癌症風險上升，可能與特定營養素不足、攝取加工素食有關。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

邱雪婷分析，魚素、蛋奶素的保護效果，可能和避免紅肉及加工肉的攝取有關；過去研究指出，紅肉與加工肉與大腸癌風險提高具相關性，以魚類、植物性蛋白取代肉品，推測是產生保護力的關鍵。

不過，部分結果也點出飲食不均衡的風險。邱雪婷說明，蛋奶素者的食道癌風險較高，可能和維生素B2、鋅等微量營養素攝取不足有關；純素者的大腸癌風險上升，則可能與鈣質攝取不夠，或過度依賴加工素食、精緻澱粉，導致膳食纖維不足有關。

邱雪婷強調，純素族群比例較低，統計結果易受少數個案影響，且相關結果多來自國外資料，仍需審慎解讀；整體來說，癌症成因複雜，飲食只是其中一環，民眾與其糾結是否吃素，維持均衡飲食、控制體重並建立良好生活習慣，可能更為重要。