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他遭金屬桿擊中「腸系膜出血」　醫揭外力撞擊4大致命警訊

▲▼員榮醫療體系員榮醫院急診室王業亨醫師解釋，患者經CT造影檢查有腸系膜出血。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫療體系員榮醫院急診室王業亨醫師解釋，患者經CT造影檢查有腸系膜出血。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名62歲男性月前在工地時遭滑落的金屬桿擊中，造成左眉處擦傷及雙大腿劇烈疼痛，並伴隨腹部不適，到醫院急診發現是「腸系膜出血」，延誤治療恐影響生命安全。醫師指出，患者平躺時疼痛不明顯，但一站起來要去上廁所，疼痛明顯加劇，這是內出血的重要警訊，遭受外力撞擊後一些危險徵兆一定要特別注意。

收治個案的員榮醫院急診醫師王業亨指出，患者到院時生命徵象穩定，血壓146/90 mmHg、體溫36℃、脈搏110次/分，意識清楚，但因劇痛而呈現不適狀態。初步身體檢查顯示，左眉有表淺撕裂傷，腹部輕微壓痛，雙大腿觸痛明顯，但無骨折異常活動或骨擦音。

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然而患者卻出現內出血重要警訊，王業亨指出，患者平躺時，腹腔內血液分布較為平均，對局部組織與神經的壓迫相對較小，症狀不顯著，但站起或走路，受重力影響，腹腔內出血會向下沉積，增加對周邊組織與神經的壓力，同時牽拉如腸系膜等富含神經的組織，才加劇疼痛。此外，起身與活動時腹部肌肉收縮、腹腔壓力上升，也可能進一步刺激腹膜，使疼痛更加明顯。

值得注意的是，腹腔或骨盆腔出血有時會透過神經傳導產生轉移痛，表現為大腿劇烈疼痛，易與單純肢體外傷混淆。王業亨強調，臨床上若出現此類「姿勢改變即疼痛惡化」的表現，應高度懷疑深層出血或內臟損傷。

急診團隊立即為患者施予止痛處置並安排抽血、X光與電腦斷層檢查。雖然四肢與頭部影像未見明顯骨折線，但CTA影像顯示疑似腸系膜出血。王醫師評估患者年齡及既往心血管病史等高風險因素，啟動緊急轉診接受後續處置，經過兩次手術、住院40多天才康復。

王業亨提醒，遭受外力撞擊後出現持續腹痛或逐漸加劇的不適；暈眩、冒冷汗、心跳加快等疑似內出血症狀；四肢極度疼痛、腫脹或活動受限；頭部受傷合併視線模糊、嘔吐或失去平衡，上述症狀，務必盡速就醫。

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關鍵字： 腸系膜出血 內出血 急診警訊 工地意外 腹痛

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