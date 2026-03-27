藥物別亂磨！「緩釋錠」掰半恐引發中毒風險　衛教師教正確吞藥法

▲吞錠劑時要「仰頭」，配合大口水分沖下去不會卡在喉嚨。（HOHA希望綠洲健康協會授權，下同）

記者楊智雯／綜合報導

不只小孩不會吞藥，很多大人遇到吞藥也是非常恐懼，不少網友在社群分享，從小到大最怕的不是打針而是吞藥，每次吞藥都會卡在喉嚨怎麼吞都吞不下，只好磨成粉或分次吞，也有人為了「比較好吞」，會把大顆藥品或保健品掰開吃，像是將1000mg的緩釋型維他命C剝成兩半，自認更安全方便，只是這些看似聰明的做法，其實可能已經影響藥效，甚至增加健康風險。衛教師劉美良提醒，吞藥不只是「吞得下去」就好，背後其實有一套正確方法與關鍵原則，若用錯方式，反而可能對身體造成負擔。

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▲HOHA希望綠洲健康協會的劉美良衛教師教正確吞藥方法。

HOHA希望綠洲健康協會的劉美良衛教師指出，許多人因為藥物卡在喉嚨的壓力，會選擇磨粉、剝開膠囊或乾脆不吃，但這其實是因為吞法錯了，她特別強調，絕對不是所有的藥物都可以隨意磨碎或撥開，特別是標示為「緩釋錠」或「長效錠」的藥物，絕對禁止磨粉、咀嚼或撥半服用，一旦藥物外型被破壞，內含的成分會在短時間內一次釋放，導致血液中的藥物濃度瞬間超標，這不僅會引發嚴重的副作用，甚至有中毒風險。

此外，針對設計用來保護胃部的「腸溶錠」，若磨碎後服用，藥物會在胃中直接釋放，容易對胃黏膜產生刺激並讓藥效大打折扣，而膠囊類藥物若包裹的是具腐蝕性或特殊劑型的藥物，也嚴禁撥開吃，否則可能造成口腔、食道或胃黏膜的灼傷，即便是一般的保健品膠囊，雖然影響較小，但若撥開服用也需注意成分味道是否太重或具刺激性，避免被粉末嗆到。

除了藥物形狀，飲水量也是一大關鍵，很多人吞藥時習慣只喝一小口水，以為只要「順一下」喉嚨就好，這在專家眼中是非常危險的行為。劉美良衛教師表示，如果沒有搭配足夠的水量，藥物極容易卡在食道中，不僅藥效無法發揮，還會先行刺激食道黏膜，嚴重時甚至會造成食道潰瘍或劇烈疼痛，因此，吞藥時記得一定要搭配200到300cc的足量水分，才能確保藥物順利進到胃部，同時保護喉嚨與胃。

▲吞膠囊時一定要「低頭」，這樣膠囊才會順著水流進入食道。

為了幫助大眾擺脫吞藥陰影，劉美良衛教師分享了一個超實用的口訣：「錠劑仰頭吞，膠囊低頭吞」，在吃藥前，可以先喝一口水讓口腔保持濕潤，她解釋，由於「錠劑藥片」的重量較重、容易往下沈，因此吞錠劑時要「仰頭」，配合大口水分沖下去不會卡在喉嚨，相反地，「膠囊」質地較輕、容易在水中浮起來，若採取仰頭姿勢反而會讓膠囊浮在喉嚨口導致受傷，因此吞膠囊時一定要「低頭」，這樣膠囊才會順著水流進入食道，劉美良衛教師提醒「藥不是有吃就好，吞對才安全」。