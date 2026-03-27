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老年憂鬱「3症狀」常被誤認失智　醫揭關鍵差異：會自覺異常

▲▼ 生氣,沮喪,憂鬱。（示意圖／達志影像）

▲老年憂鬱症容易和失智症混淆，民眾要多注意。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

前總統馬英九最近成為失智症討論對象，但多數人老後記憶力會衰退，而憂鬱症也會影響記憶，旁人難區分。醫師說，長者記憶力變差未必是失智，其與憂鬱症的最大差異，是失智症病人的記憶力多為逐漸惡化，且較少意識到自身問題，憂鬱症患者的認知功能則多在短時間內顯著下降，且會自覺異常，民眾要多注意。

針對老年憂鬱症，振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋指出，台灣65歲以上人口已突破460萬，占比近2成，其中約15%有輕度憂鬱，5%為重度，若合併慢性病或入住機構，憂鬱風險更高，但多數照護現仍集中在生理醫療，心理健康議題相對被忽略。

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袁瑋表示，為因應高齡化，政府推動長期照護計畫，提供多目標社區支持服務，盼減輕家屬照顧壓力並降低長照負擔，但實務上，長者和家屬仍多優先處理身體疾病，憂鬱、焦慮等問題多未能被及時察覺。

對於老年憂鬱症，袁瑋說，往往與多重因素交互影響，包括糖尿病、心血管疾病、關節炎、免疫系統問題及胃腸疾病等慢性病，也可能和慢性疼痛、喪偶孤單及財務壓力相關，經長期累積，便容易導致情緒低落並影響日常功能。

袁瑋指出，民眾近年對於失智症的認知提高，卻仍容易和老年憂鬱症混淆。在症狀表現上，憂鬱症多在短時間內出現認知功能下降，並常伴隨持續的悲傷情緒，對事件傾向負面解讀，不過患者通常能清楚察覺自身記憶力或專注力變差；相較下，失智症則為漸進式退化，記憶力逐步下滑，初期較少明顯情緒低落，甚至維持原有情緒表現。

▲▼ 失智與憂鬱 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲老年憂鬱症與失智症的症狀有差異可供辨識。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

此外，憂鬱症病人對自身狀況較有病識感，常主動表達「記憶變差」或「變得不如從前」，且接受抗憂鬱治療後，認知及情緒症狀有機會改善；失智症患者則較少意識到認知出狀況，對記憶缺損缺乏自覺，且對憂鬱治療的反應相對有限。

袁瑋強調，老年憂鬱症並非不可逆，只要及早發現、治療，加上家庭與社會支持，並鼓勵培養健康的生活習慣，多運動、多互動，長者仍能維持良好生活品質。

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關鍵字： 老年憂鬱 失智症

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