老公外遇！妻心碎逼結紮「求醫加速排空」：沒生小孩就好

▲人妻得知老公偷吃心碎不已，強逼對方結紮卻不願離婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／採訪報導

泌尿科醫師呂謹亨近日在診間目睹一場心酸的「綠光八點檔」。他分享，一名年約40歲的人妻帶著老公前來諮詢結紮，原來該名人夫長期偷吃，妻子為了家庭隱忍至今，只能睜一隻眼閉一隻眼，卑微地守住最後底線強逼老公結紮，「只要沒生小孩就好」。沒想到當時在門診，人夫竟一臉不情願，激動怒吼：「我不同意！」讓在場醫護相當尷尬。

夫外遇妻逼結紮 「門外盯哨」防開溜

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開業泌尿科診所院長呂謹亨在粉專發文回憶，當時照例詢問手術意願，沒想到人夫拒絕結紮，讓場面一度陷入僵持。後來妻子費盡唇舌才終於說服老公動刀，但在手術當天，妻子全程就像「監視器」般守在手術室外面盯哨、寸步不離，就怕老公反悔，沒做手術就偷偷跑掉。

「挑到這種老公，就像買到跌停板！」呂謹亨感嘆，這名人妻明明綠光罩頂，卻因種種原因賣不掉、只能繼續持有，最後甚至求助新式結紮手術，希望能透過術中沖洗輸精管以「加速排空」殘留精子，就怕老公術後這2、3個月又跑出去鬼混，萬一不小心「鬧出人命」讓家醜更難收拾。

結紮完別急著無套！「要射30次」才安全

呂謹亨接受《ETtoday健康雲》採訪時提醒，結紮後並非馬上就能無套上陣。一般傳統手術後，通常需要射精約30次，或經過3個月的觀察期，才有機會驗不到精子。他進一步引用文獻指出，仍有約17%的人在半年甚至一年後，精液中仍會驗出殘留精子，依然有懷孕風險。因此，在醫師確認精液中完全無精子前，絕對不能停止避孕。

此外，呂謹亨也提到，傳統結紮手術後至少3天傷口不能碰水，1～2週內應避免跑步、重訓等劇烈運動，但日常走路與一般工作沒問題。

針對患者不同的需求，目前臨床上也發展出新式結紮手術。呂謹亨說明，新式結紮使用微創技術將手術時間縮短至約20分鐘，並透過「分層縫合」利用組織隔開輸精管，能有效降低日後自行接通、復發的機率。此外，最關鍵的特色在於可配合「輸精管沖洗」技術，協助加速精子排空、降低殘留疑慮，為追求恢復快速、高效率的患者提供新選擇；但醫師仍提醒，術後務必規律回診檢驗，直到確認無精子後才可停止避孕。