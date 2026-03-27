她長年便秘「肛門口肉團脫出」竟直腸脫垂　醫揭5大危險因子

▲長年便秘、以為自己得痔瘡，實際上卻是直腸脫垂，示意圖非當事人。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

80歲的楊女士多年來飽受便秘困擾，長期仰賴軟便藥幫助排便，一年前在如廁後發現肛門口有一小塊肉團脫出，原以為只是痔瘡，心想推回去就好，並未特別在意，沒想到情況卻逐漸加重，嚴重時甚至會卡在肛門外，引起疼痛與不適，也讓她因此減少外出，經就醫檢查後確診為「全層直腸脫垂」。

收治個案的土城長庚醫院大腸直腸肛門科主任洪欣園指出，研究顯示約15～20％的成人曾有慢性便秘困擾，高齡族群比例更達30％以上，長期排便過度用力會使腹腔壓力增加，久而久之可能導致骨盆底肌肉鬆弛，進而提高直腸脫垂的風險。

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洪欣園分析，直腸脫垂好發於高齡族群，常見於60歲以上民眾，其中約8成患者為女性，危險因子包括長期便秘、多次生產、骨盆底肌肉鬆弛、慢性咳嗽或長期腹壓增加等。

且直腸脫垂跟痔瘡脫垂不同，洪欣園解釋，直腸脫垂是整段直腸連同肌肉層自肛門滑出，嚴重時脫出長度可達10～15公分，不僅會造成排便困難，也可能引發糞便失禁、出血或潰瘍等併發症。

楊女士年輕時從事零售業，長年需要搬運貨物並反覆蹲下整理商品，腹部長期用力，使骨盆底肌肉逐漸鬆弛，考量其年齡及整體健康狀況，醫療團隊建議採用達文西機器手臂微創人工網膜直腸固定手術，將脫垂的直腸復位並固定於骨盆腔內，不需進行腸道切除，進一步降低感染及手術併發症風險，術後楊女士恢復良好，終於可以安心外出，生活品質也明顯改善。

洪欣園提醒，民眾平時可多攝取高纖維食物、每日補充足夠水分並維持規律運動，養成固定排便習慣，避免長時間用力解便；女性亦可進行凱格爾運動，透過反覆收縮與放鬆骨盆底肌肉，增強支撐直腸與膀胱的力量，有助降低脫垂與失禁風險。

洪欣園也強調，由於直腸脫垂通常無法單靠藥物完全治療，手術仍是目前最有效的治療方式，若排便時出現組織自肛門脫出、排便困難或肛門異物感等情形，應及早就醫檢查，以免症狀惡化。