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長照3.0推「當志工換喘息服務」　專家直呼CP值高：4族群最適用

▲▼ 長照 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲衛福部今正式啟動全台50處「互助喘息服務」據點，呼籲有需求民眾多利用。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

在缺工壓力下，長照體系面臨人力吃緊嚴峻挑戰。衛福部今宣布，已推出結合「1換2」與「時間銀行」概念的互助喘息服務，家庭照顧者若能當照顧志工，即可換到2倍的喘息服務時間，適合有意願及體力的上班族、沒有替手的獨立照顧者、沒有外人照顧經驗者、需要外籍看護休假輪替者，有需求民眾可多利用。

衛福部今舉辦記者會宣布此政策上路，次長呂建德指出，台灣進入大缺工時代，家庭照顧者長期難以休息，為此，長照3.0推出「互助喘息服務試辦計畫」，結合喘息服務與時間銀行機制，將6至8個家庭組成互助單位，假日由政府提供1名照服員並搭配志工支援，形成輪替照顧模式，讓照顧者可實質休息，同時創造潛在照顧人力來源。

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此外，呂建德說，此政策核心為「二對多」與「以服務換服務」，由1名專業照服員搭配1至3名照顧者，共同照顧多位長照需求者，形成支持性的社區照顧網絡。目前已於全台16個縣市設置50處據點，逐步擴展在地照顧能量。

今與會的台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬則說，此模式源自國科會過去在5縣市、15據點的試行成果，最大突破在於讓照顧者可自主安排時間，不再完全配合服務提供者，並透過顧1個時段換2倍時段、每時段4至8小時的設計，落實短期可兌現的時間銀行。

陳正芬也說，在試辦過程中，發現某些民眾多次擔任照顧時段志工，累積太多喘息服務時間，為加強公平性，團隊已優化監測，當累積時間多，便會要求同互助單位其他照顧者加強投入志工，並提醒累積過多者使用喘息服務，使累積時間可於當年歸零，隔年重新起算，更貼近快速高齡化社會需求，也讓時間價值可被有效使用。

此外，陳正芬說，此政策強調數位化管理，照顧者可透過預約平台即時查看服務時間、地點及名額，並掌握參與紀錄；使用喘息服務費用方面，一天200元、半天100元，低收入、中低收入戶可免費使用，以降低使用門檻並提升可近性。

對於日後有無可能讓所有擔任志工者均可免費使用喘息服務， 陳正芬說，喘息服務一天才收200元，還包一餐，CP值已非常高，民眾應有「使用者付費」觀念，制度才能長久運作。

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關鍵字： 長照 喘息服務 時間銀行 缺工 互助

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