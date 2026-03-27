沒水泡也要小心！醫示警「D68型腸病毒」3症狀像感冒　大人也重症

▲兒科醫師示警，D68型腸病毒症狀像感冒，因此容易被忽略。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

腸病毒常在口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍。不過，兒童內分泌專科醫師蔡慶昭示警，今年出現一種「不太會長水泡」的腸病毒D68型，初期症狀與普通感冒極其相似，導致許多家長第一時間根本不會往腸病毒想，提醒大眾千萬別掉以輕心。疾管署24日才公布，北部一名有癌症病史的30歲男性，因感染D68型併發腦炎，目前仍於加護病房救治中。

蔡慶昭醫師近日在Threads上分享，這類腸病毒D68型的症狀主要表現為「流鼻水、咳嗽」，有時會伴隨一點喘，看起來就像是一般感冒。然而，雖然大多數病例仍屬輕症，但與其他常見型別相比，D68型轉為重症的風險相對較高。

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值得注意的是，重症對象不再僅限於以往印象中的小小孩。蔡慶昭醫師指出，近期的2例重症個案，分別是一名未滿10歲的小朋友及一名大人。他強調，「不分年齡，大家都要保持警覺。」

除了D68型，蔡慶昭醫師也整理出今年需特別留意的3種腸病毒重症型別：

- D68型：特徵是「看起來像感冒」，需特別注意是否有「喘」的現象。

- 克沙奇A4型：通常會突然高燒，接著在嘴巴深處出現小水泡。

- 克沙奇A16型：最典型的手足口病。

針對防疫，許多家長常問「噴酒精有效嗎？」蔡慶昭醫師直言，真正有效的方法是「用肥皂好好洗手」以及「環境使用稀釋漂白水消毒」。此外，若不幸確診，務必乖乖在家休息至少7天；平時出入公共場所也請戴上口罩，以確保健康。

蔡慶昭醫師提醒，一旦孩子出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快」等重症前兆，千萬別拖，務必立即送往大醫院。