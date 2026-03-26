一緊張就拉肚子、便秘？4招「養腸習慣」快筆記

▲一緊張就拉肚子或便秘？不少人都有類似腸胃困擾。（示意圖／取自Pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人常聽到「腸道是人體的第二個大腦」，但其實這不只是說法，而是與健康息息相關的關鍵，營養師珊珊指出，腸道不僅影響消化吸收，也與情緒、免疫力甚至慢性發炎都有關聯，當壓力大、焦慮時，許多人會出現腹瀉或便秘等情況，正是腸道與大腦密切連動的表現，她也整理出4招「養腸習慣」，提醒民眾從生活中開始調整。

1. 避免高糖高油與超加工食品

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過多精製糖與油脂，會影響腸道好菌生態，而超加工食品熱量高、營養價值低，長期攝取對腸道健康不利。

2. 穩定攝取膳食纖維

膳食纖維是腸道好菌的重要養分，建議多攝取蔬菜、水果及未精製的全穀類食物，幫助維持菌叢平衡。

3. 補充足夠水分

充足的水分搭配膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，讓排便更順暢，也能減少有害物質在腸道停留的時間。

4. 細嚼慢嚥、避免過飽

放慢進食速度，並控制在七分飽，有助減輕腸胃負擔，讓消化與吸收更有效率。

珊珊進一步說明，腸道其實也是人體重要的免疫防線之一，腸道黏膜與菌叢的健康程度，會影響身體抵禦細菌與病毒的能力。此外，腸道也與神經傳導物質的生成有關，例如血清素與多巴胺等，都與情緒調節密切相關，因此腸道狀態不佳時，也可能連帶影響情緒與壓力感受。

她提醒，想要維持健康體質，除了補充益生菌，更重要的是從日常飲食與生活習慣做起，讓腸道環境維持在穩定狀態，只要從飲食、作息等基本習慣慢慢調整，就能幫助腸道恢復平衡，進而帶動整體健康表現。