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快訊／新北流感疫苗變色異常「同批已打54萬劑」　14縣市停用回收

▲▼疾管署疫情週報副署長林明誠，資料照。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長林明誠。（資料照／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

再爆流感變色疫苗！疾病管制署今（26）日公布新北市診所發現一劑公費GSK流感疫苗出現白色混濁異常，經過通報判定為不良品，目前同批號還有2642劑，分布14縣市，已經要求即起暫停使用、封存回收，食藥署也已要求GSK提交檢驗報告。

國內曾於2018年、2024年分別發生賽諾菲與國光流感疫苗變色異常事件，疾管署今日公布再確認一起流感疫苗異常，事件發生於24日，疾管署接獲新北市衛生局通知，當地診所於準備疫苗接種時，庫存葛蘭素史克（GSK）流感疫苗竟有1劑出現白色混濁異常，隨即進行通報，後經食藥署判定為不良品，啟動封存回收。

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▲▼新北市衛生局通報GSK變色異常流感疫苗。（圖／疾管署提供）

▲新北市衛生局通報GSK變色異常流感疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長林明誠表示，經清查該局內庫存同批號(AFLUA915AA)疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形；而該批疫苗總計採購54.5萬劑，剩餘2,642劑全部停用並通知14縣市衛生局封存回收，分別是台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

疾管署該批疫苗共有3件不良事件通報，分別出現格林-巴利症候群(GBS)、全身性蕁麻疹、全身倦怠與痠痛住院治療，3名個案均已康復，整體通報率每10萬劑有0.55件，低於本季流感疫苗不良通報平均值（1.6件/10萬劑）。

林明誠強調，目前沒有接獲同一批號有類似情形，且已接種54萬多劑不良反應通報低於本季流感疫苗不良通報平均值，事件原因由食藥署啟動相關機制進行調查，儘速釐清。

根據疾管署統計，本季流感疫苗先後共採購682.9萬劑，目前剩餘5.6萬劑。

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