睡覺狂打鼾增巴金森氏症風險　醫揭3原因：「夜間清道夫」失效

▲醫師指出，睡眠呼吸中止症和健康大有關係。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「睡眠呼吸中止症」與「巴金森氏症」風險有關！醫師指出，根據長期追蹤研究，分析數萬名中老年受試者後發現，未接受治療的睡眠呼吸中止症患者，日後罹患巴金森氏症的風險顯著高於一般族群，主要和「慢性間歇性缺氧」、「睡眠片段化干擾腦部」、「神經發炎與腦血管功能失調」有關。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主治醫師吳雅純指出，近年神經退行性疾病研究逐漸將焦點從「單一基因或蛋白病變」擴展至「可調整的生活與環境因子」，其中未治療的睡眠呼吸中止症（OSA），正被視為與巴金森氏症（PD）發展密切相關、且極具公共衛生介入潛力的風險因子之一。

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吳雅純說，研究分析數萬名中老年受試者後發現，未接受治療的睡眠呼吸中止症患者，日後罹患巴金森氏症的風險顯著高於一般族群，其中風險提升在男性與60歲以上族群中尤為明顯，若患者在診斷後接受持續性正壓呼吸器（CPAP）等治療，該風險則有下降趨勢。

至於為何睡眠會影響巴金森氏症？吳雅純說明，第一是睡眠呼吸中止症患者在夜間反覆出現呼吸中止，導致血氧濃度下降，這種間歇性缺氧會造成增加氧化壓力、誘發神經發炎反應，對黑質（substantia nigra）中原本就高度脆弱的多巴胺神經元造成長期傷害，而黑質神經元的退化，正是巴金森氏症的核心病理特徵。

第二是睡眠呼吸中止症也會導致頻繁覺醒和深睡期減少，睡眠片段化會干擾腦部「清除系統」。吳雅純解釋，深度睡眠期間，大腦的類淋巴系統（glymphatic system）會加速清除錯誤摺疊蛋白，包括α-synuclein，如果一直呼吸中止，可能降低這個「夜間清道夫系統」的效率，促使病理蛋白逐步累積。第三則是睡眠呼吸中止症也與全身性慢性發炎、腦血流調控異常有關，這些因素皆被認為會增加神經退行性疾病的易感性。

吳雅純說，巴金森氏症研究逐漸走向「可修正風險因子」與「早期介入」，研究者指出，若能在神經退化尚未明顯前介入改善睡眠品質，可能不僅降低PD發生風險，也有助於延緩疾病進程或減輕症狀嚴重度，建議要針對中老年族群、打鼾或白天嗜睡者進行睡眠評估，若有相關問題要積極治療。



