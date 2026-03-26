台灣青少年身高亞洲倒數　醫曝「成長遲緩2警訊」

▲國內兒童及青少年生長發育仍有進步空間。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據世界人口評論2024年公布全球部分國家與地區平均身高資料顯示，台灣19歲男性平均身高為173.5公分、女性為160.7公分，在亞洲排名僅高於日本，顯示國內兒童及青少年生長發育仍有進步空間，需持續關注。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華表示，身高不僅反映個人成長狀況，更是整體營養與健康環境的重要指標，自孩子6歲起，若「身高落在同齡第3百分位以下」或「一年成長未滿4公分」，皆屬「成長遲緩警訊」，建議及早至小兒遺傳、內分泌或新陳代謝專科進行評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而根據協會發布的《6至18歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查》，結果顯示，有36.6%家長認為孩子偏矮，46%曾觀察孩子因身高產生負面情緒，值得注意的是，有77.8%的家長不清楚低於第3百分位或年長不足4公分需就醫，45%家長對是否進一步追蹤或介入治療仍有猶豫。

▲醫師提醒，孩子要長高，要留意生長關鍵期。（圖／學會提供）

蘇本華進一步提到，只有焦慮、卻沒有行動，會讓孩子錯失黃金成長期，家長切勿再抱持「再等一等」的心態，研究顯示，中學階段矮小男生遭遇霸凌的風險約為正常身高者的兩倍，而矮小也可能與成人後的心血管風險相關，因此只要孩子生長曲線與同齡明顯脫節，就應立即尋求專業評估，避免延誤介入時機。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖提醒，女生骨齡16歲、男生骨齡18歲，生長板會逐漸癒合，若錯過這段關鍵期，後續治療效果有限，與生長相關的疾病主要可分為三大類，包括「性早熟、生長激素缺乏症以及遺傳疾病」，隨著醫療技術的進步，目前已有新一代長效週打生長激素可使用，家長都可以諮詢專業醫師評估。