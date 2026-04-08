乳癌切除不只留疤！醫曝1/4會憂鬱　乳房重建+平衡性手術=人生修復鍵

▲乳癌全切後「每4人就有1人憂鬱」！乳房重建與平衡性手術並進，修復外觀也找回自信與日常。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

藝人許維恩近期公開罹患乳癌後，讓乳癌議題再度浮上版面。乳癌長期位居台灣女性癌症之首，每年約增加1萬8千位乳癌病人，好發年齡40-50歲，雖已被WHO列為可治癒疾病，但手術切除後的身體殘缺，往往成為病友心中難以癒合的創傷。

▲乳癌長期位居台灣女性癌症之首。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

病友宋小姐在44歲那年確診乳癌第二期，正值人生黃金階段的她，生活被迫按下暫停鍵。歷經了手術全切、化療、放療，到後續重建與荷爾蒙治療，她坦言面臨的是全方位改變，「包括我的外型、身體，還有家庭生活跟工作。」

尤其完成乳房切除後，對身體形象更是嚴重衝擊。「當下很難接受，也非常恐懼。」她回憶，皮膚損傷、身體疤痕與缺陷，都讓自我認同被撕裂，「對我來講，重建不單只是外觀的恢復，而是幫助自己慢慢回到原本生活的狀態，找回自己。」

▲宋小姐在44歲那年確診乳癌第二期，人生被迫按下暫停鍵。（圖／記者姜國輝攝）

研究顯示，接受乳房全切除的女性中，約每4人就有1人出現憂鬱症狀。對此，世界顯微外科醫學會副理事長、安德森整形外科院長鄭明輝指出，乳房被視為女性的「第二性徵」，一旦失去，會直接影響身體形象與生活品質，包括穿衣服、運動、社交、工作表現，甚至伴侶關係。

若能在手術過程中同步或後續完成乳房重建，不僅修復身體，也有療癒心靈的效果。鄭明輝醫師進一步說明，目前僅約6%病友在乳房切除當下接受「立即性重建」，傷口約一周即可癒合；而錯失時機的患者，也能在完成化療或放射治療後約3個月選擇進行「延遲性重建」。台灣每年約有1萬8千位乳癌病人，可能需要延遲性重建。

▲乳房重建及淋巴水腫國際權威鄭明輝醫師。（圖／記者姜國輝攝）

乳癌治療觀念中，乳房外觀重新再造是「身心重建」的關鍵，主要分為義乳假體植入與自體組織移植，其中「深下腹動脈穿通枝皮瓣(DIEP flap)」技術相對成熟，能打造自然柔軟的永久乳房。

鄭明輝醫師解釋，手術是取用腹部脂肪與皮膚，連同供應營養的動靜脈一起移植至胸部，需透過高精密顯微手術縫合血管，再雕刻跟對側對稱，整體手術需5小時。他形容，重建患側是雪中送炭，健側做平衡式手術改善大小不一、下垂或萎縮等，則是錦上添花，在一次麻醉中完成雙側調整，能讓整體比例更美觀。

▲深下腹動脈穿通枝皮瓣乳房重建技術成熟。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

投入顯微乳房重建領域已有20多年的鄭明輝醫師，是台灣首位使用深下腹動脈穿通枝皮瓣的專家，至今幫助超過1,000位女性，成功率高達98%。他強調，乳房重建不只是補上缺損，更要追求對稱、胸型自然又漂亮，而這不僅考驗醫師的審美觀，更取決於豐富的經驗與精湛的顯微手術技術。

他同時提醒，乳癌手術並非百分之百零風險，常見但易被忽略的後遺症，就是「上肢淋巴水腫」，原因包括乳房全切與腋下淋巴結清掃，或放射治療影響淋巴循環，導致手臂腫脹，甚至臂神經損傷無法舉手、握拳。若能及早診斷，可透過淋巴靜脈吻合等顯微手術進行引流，降低長期影響。

▲顯微重建手術考驗醫師縫合技術。（圖／記者姜國輝攝）

現代醫療已能兼顧「生存率」與「生活品質」。乳癌早期（第0-2期）發現、早期治療，5年存活率超過九成；從乳房切除、術後重建，到淋巴水腫照護等面面俱到，讓病患找回健康，活得長、活得好、活得自信又快樂！