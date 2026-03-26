前署長控「健保害台大CT檢查塞車」　石崇良否認：是需求增加

▲衛福部長石崇良出席IRPMA臨床試驗白皮書發布記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院電腦斷層（CT）檢查排程傳出需等半年以上，甚至延至明年，前健保署長李伯璋認為是健保實施醫院個別總額導致的資源錯配。衛福部長石崇良今（26）日回應，少數醫院在CT排程上的延長，跟健保個別總額無關。他強調，醫院CT檢查量是需求增加所以有所成長，並非故意減量影響排程延長。

李伯璋投書媒體，他在文中直言，個別醫院總額制度全面上路後，官員很驕傲地看到醫院健保點值拉高，卻完全沒意識到醫療體系出現變化造成醫師與病人對政府不滿的後遺症。他說，因為個別醫院總額下，醫院必然開始調整門診量、控管檢查與手術數量，避免「多做多賠」。

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李伯璋強調，如果制度只能用排隊來分配資源，最終淘汰的不是不必要的醫療，而是沒有能力持續等待的病人。他認為，個別總額制度最終只會變成一種「看似節流、實則錯配」的機制，只會讓有限資源在無差別使用下被快速消耗。

石崇良今日出席IRPMA臨床試驗白皮書發布記者會，他受訪時表示，「少數醫院在電腦斷層的排程上的延長，跟健保個別總額是無關。」因為這些醫院的電腦斷層檢查量是成長的，並不是因為故意減量之後影響排程的延長，而是因為需求增加所導致。

石崇良解釋，這些需求增加，可能是因為政府推動肺癌LDCT篩檢又有一些「外溢效果」，自費健檢項目也納入這一項，造成檢查需求增加。

石崇良強調，衛福部已特別從兩方面著手，一方面請國健署研議採取分流的方式，針對篩檢的部分，鼓勵大家到地區醫院、區域醫院去做篩檢，有問題再轉診，影像部分就通通上傳健保雲端，讓後面接收轉診的醫院可以很快看到影像。

另一方面會監測重症患者等待時間，石崇良說明，這一點由健保進行醫院排程上的監測，希望保障病患權益，不要有資源排擠，造成重症患者需要的檢查被延誤。