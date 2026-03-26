去年「20歲以下」僅5萬人捐血　血基會：少子化衝擊

▲台灣少子化問題嚴重，青少年捐血人口明顯下降。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台灣少子化問題嚴重，青少年捐血人口明顯下降！台灣血液基金會今（26）日指出，根據統計，國內20歲以下捐血人口一路下滑，2022年還有超過11%，去年只剩8%，大約僅剩5萬名有在捐血。

台北捐血中心今（26）日在台灣血液基金會舉行「血寶寶轉大人－捐血成年禮」活動，現場有多名青年第一次捐血後，被授予正式證書。台灣血液基金會公關處處長王萱慧表示，確實受到國內少子化以及人口老化的影響，國內青少年捐血人口明顯下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內20歲以下捐血人口占比（放寬前為17至20歲）在2022年是11.19%、2023年的10.86%、2024年的9.21%，一路下滑到2025年的8.26%，去年只剩5萬405名青少年有在捐血。王萱慧提到，高齡化讓醫療用血需求增加，「需求變多、供給變少」，確實讓血庫壓力逐年升高。

由於台灣常常鬧血荒，食藥署去年放寬「捐血者健康標準」，把捐血者年齡放寬到16歲之後、70歲以上長者只要經醫師同意即可捐血。王萱慧直言，現在醫療用血的穩定供應面臨世代斷層挑戰，希望在捐血年齡放寬至16歲之後，青少年在成年時願意把首次捐血視為邁向成年的重要里程碑，捐出第一袋血。