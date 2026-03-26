3種長效避孕法免天天吃藥　醫：有偏頭痛適合「皮下植入」

▲不想每天都要記得吃藥，可選擇3種長效型避孕方式。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

不少女性希望穩定避孕，又不想每天都要記得吃藥，長效型避孕方式逐漸受到關注。對此醫師說，目前常見選擇包括避孕環、子宮內避孕器與皮下植入避孕器3種，其中皮下植入避孕器因不含雌激素，適用族群較廣，讓更多女性也能納入考量，不過最重要仍是依個人狀況選擇適合方式。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，3種長效型避孕方式各有特色及適用情境，需依生活型態、身體條件評估：

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●避孕環

避孕環為自行放置於陰道內的荷爾蒙避孕方式，使用上具彈性，一般採使用3周、休息1周的節奏，適合生活忙碌、不易每日服藥者；其荷爾蒙釋放較穩定，不適感也較低，但仍可能出現頭痛、噁心或乳房脹痛等反應，也可能有分泌物增加或異物感。

●子宮內避孕器

子宮內避孕器由醫師置入子宮內，一次放置可維持3至5年避孕效果，成功率超過99%；部分含荷爾蒙產品可減少經血量並改善經痛，對經期不適者具優勢，但放置過程可能有不適感，初期也可能出現經痛或出血變化，少數狀況可能發生移位或感染，若有異常症狀，應儘速回診。

●皮下植入避孕器

皮下植入避孕器由醫師以局部麻醉方式置入上臂皮下，一次可維持約3年避孕效果，不必每日或每月處理，成功率同樣超過99%；其為純黃體素配方，不含雌激素，適合哺乳中女性、有偏頭痛病史或不適合使用雌激素者，適用族群相對更廣，且取出後可快速恢復生育能力。

嚴絢上提醒，避孕方式的選擇和健康狀況、生活節奏及有無生育規劃密切相關，若對副作用、適用性有疑問，應與醫師充分討論，才能找到最符合自身需求的方式。