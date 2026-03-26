病毒感染「眼歪嘴斜」2個月可改善　醫示警：1狀況恐中風腦病變

▲郭正亮健康亮紅燈，引起許多人關切 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

前立委郭正亮昨於直播中出現眼歪嘴斜症狀，引發許多民眾關注。醫師說，若嘴、眼同時出現異常，多屬較常見且相對低風險的「周邊型顏面神經麻痺」，常與病毒感染有關，多數在2至3個月內可逐步恢復；若只有嘴歪、眼睛仍可正常閉合，則需警覺有中樞型問題，可能與中風等腦部病變有關，威脅性較高。

新光醫院中風中心主任連立明說明，郭正亮的狀況屬典型周邊型顏面神經麻痺，特徵是嘴巴歪斜合併眼睛無法正常眨動或閉緊，代表顏面神經離開腦部後的路徑受影響，最常見原因為病毒侵犯，約占8至9成，多發生在壓力大、睡眠不足、作息混亂導致免疫力下降時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連立明也說，病毒來源除空氣中的常見病毒外，也可能是體內潛伏的帶狀皰疹病毒活化；若屬後者，患者在臉歪後約4至5天，常會出現同側耳朵紅腫、劇痛等症狀，宜儘速使用抗病毒藥物。

一般周邊型患者多採短期、低劑量口服類固醇治療，並觀察恢復情形，多數約2至3個月內改善，但若神經受損較嚴重，恢復期可能延長至6個月。

此外，連立明指出，對於顏面神經麻痺，醫師多會透過顏面神經電生理檢查評估損傷程度，若患側仍有約15至20分以上的神經反應，通常恢復會比較好；如僅剩3至5分，代表神經受損嚴重，恢復時間可能拉長，另糖尿病患者的恢復速度往往也較慢。

相較下，若僅出現嘴巴歪斜，眼睛仍能正常閉合、活動，則需高度懷疑為中樞型顏面神經麻痺，此類病例須進一步安排腦部影像檢查，以排除中風或腦內腫瘤等問題，處置與周邊型完全不同。

連立明提醒，民眾出若現臉部不對稱的情形，應儘速就醫，由專科醫師判斷類型並及時處置，同時維持規律作息與充足睡眠，有助降低發生風險。