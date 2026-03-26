168減重「晚上7點前吃完」效果好　台大研究：8周可多瘦1公斤

▲台大公衛流行病學與預防醫學研究所副教授曾翎威。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近年來「168間歇性斷食法」掀起一股熱潮，但到底「怎麼吃」效果更好？台大公衛分析國際間限時進食研究，結果顯示「最後一餐」結束的時間很關鍵。一樣都在斷食的人，若能控制在「傍晚7點之前」完成進食成效會更好，8周下來體重可以多減1公斤、腰圍可少3公分。

台灣大學公共衛生學院今（26）日舉辦公衛研究新發現「限時進食，吃對時間更關鍵」記者會，台大公衛流行病學與預防醫學研究所副教授曾翎威研究團隊整合全球41項隨機對照試驗、共2,287名肥胖過重成人資料，針對不同限時進食方式進行比較分析。

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曾翎威說明，這些研究限時進食定義為進食區間在12小時之內，但多數受試者採取斷食16小時、進食8小時的「168斷食法」，並以結束最後一餐時間進行區分，較早為傍晚5點前完成，中間是傍晚5點至7點，最後是7點之後，結果顯示較早與中間時間點組別的成效更好，8周下來體重可以多降1公斤，腰圍多減少3公分。

研究也顯示，進食時間進一步縮短並不保證成效一定比較好。至於進一步將「吃的時間」與「吃的長短」一起分析時發現，晚吃加上吃得較久，整體代謝表現通常最不理想。相反地，較早完成進食者，即使限時進食時長不是最短，仍可展現較佳效果。

曾翎威分析，因為人體代謝並非全天候等效運作，白天對血糖的處理能力較佳，到了夜晚效率下降，若進食時間長期落在較晚時段，可能與生理節律產生落差，進而影響代謝調節。

曾翎威也強調，限時進⻝好處不只是減重，與⼀般飲⻝習慣相⽐，限時進食整體對代謝健康皆有正⾯影響，包含體重、身體質量指數、體脂肪、腰圍、收縮壓、空腹⾎糖、空腹胰島素與三酸⽢油脂都可以獲得改善。但如果把進食時間安排在白天較早時段，可能比單純縮短進食時長更有效。