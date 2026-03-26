洗完澡「不立刻擦乳液」變更乾！醫揭保濕5大關鍵

▲擦了一堆乳液皮膚還是乾？是門診許多患者的困擾。（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

明明每天都有乖乖擦乳液，為什麼皮膚還是乾到受不了？皮膚專科醫師林昀萱指出，門診常遇到患者抱怨皮膚乾，即便塗了保濕產品也沒改善。她直言，這可能與塗抹頻率、時間點，甚至是產品的質地有關，若皮膚嚴重乾燥受損，乳液的一週用量甚至要達到600公克才夠。

林昀萱醫師在粉專「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」發文表示，保濕產品的塗抹次數因人而異，一般人每天至少1次，偏乾者建議早晚各1次。但對於異位性皮膚炎或皮膚屏障受損的人，每天可能需要塗抹3～4次，且用量要更豪邁，「皮膚嚴重乾燥的成人，保濕產品一週用量甚至可能高達250～600克。」

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究竟什麼時候擦效果最好？林昀萱呼籲：「洗完澡後立刻擦！」她解釋，洗完澡時皮膚最濕潤，但若放任水分自然蒸發，反而會帶走皮膚原本的水分，導致比洗澡前更乾。因此，趁皮膚還微濕時趕快擦乳液，才能鎖住水分。雖然曾有針對新生兒的研究指出洗澡後10分鐘再擦效果佳，但目前醫學共識仍建議「越快擦越好」。

▼醫師建議「洗完澡後立刻擦乳液」，才能鎖住水分。（示意圖／記者劉維榛攝）

除了時間點，產品的「續航力」也是關鍵。林昀萱透露，塗完保濕產品後，皮膚含水量約在1～3小時達到高峰，隨後會慢慢下降，大約5～24小時後就會回落到原始水準。這也是為什麼平時若感到皮膚緊繃、乾燥，就應該隨時補擦，而非等到洗澡後。

針對質地，林昀萱也排出「持久度榜單」：乳膏＞乳霜＞乳液：

✔乳膏：質地最油、封閉性最強，雖然較黏膩，但鎖水效果最好，適合極度乾燥膚況。

✔乳霜：效果與觸感取得平衡，是多數人的首選。

✔乳液：雖然清爽好推，但含水量高、揮發快，對重度乾癢者效果有限。

至於患者常問的「乳液與藥膏先後順序」，林昀萱表示目前並無絕對順序。可以先塗保濕產品，等吸收幾分鐘後再擦類固醇藥膏；或是先塗藥膏，確保藥物吸收後再補乳液。關鍵在於根據膚況與季節挑選合適產品，才能真正揮別乾癢困擾。

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Adv Skin Wound Care. 2023 Jan 1;36(1):1-8.

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