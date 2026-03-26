肺癌奪命第一「有症狀多已晚期」　醫點名2類人要篩檢

▲肺癌長年位居國人癌症死亡原因第一名。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌長年位居國人癌症死亡原因第一名，由於早期肺癌多半沒有明顯症狀，許多患者在出現持續咳嗽、胸悶、胸痛或呼吸不適時才就醫，往往已進入較晚期。目前透過「低劑量電腦斷層」（LDCT）篩檢有機會及早發現肺部早期病灶，但醫師指出，並非所有民眾都需要定期檢查，建議2大類高風險族群要篩檢。

研究顯示，若肺癌能在第一期被發現，5年存活率可達9成以上，而晚期肺癌的治療效果則相對有限，因此「早期發現、早期治療」是降低肺癌死亡率的重要策略。而低劑量電腦斷層檢查具有輻射劑量較低、檢查時間短、可偵測微小肺部結節等優點，目前也是國際間實證支持的肺癌篩檢工具之一。

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台北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科主治醫師徐品君表示，依據國健署推動的肺癌早期偵測計畫，目前已針對高風險族群提供低劑量電腦斷層篩檢服務，透過影像檢查，可偵測到尚未產生症狀的小型肺結節，讓醫師能及早評估與追蹤，提高早期診斷與治療機會。

徐品君說，目前建議接受肺癌篩檢的族群主要為兩大類高風險族群，第一類為具肺癌家族史者，男性45至74歲、女性40至74歲，若父母、子女或兄弟姊妹曾罹患肺癌，可接受低劑量電腦斷層篩檢，第二類為重度吸菸者，50至74歲民眾若吸菸史達20包年以上，目前仍吸菸或戒菸未滿15年者都建議接受篩檢。

徐品君提醒，低劑量電腦斷層雖然是有效的篩檢工具，但並非所有民眾都需要定期檢查，若沒有相關高風險因子，自行頻繁接受檢查可能增加不必要的醫療負擔，因此民眾可先與醫師討論個人健康狀況與風險因子，再評估是否需要接受篩檢。

此外，預防肺癌仍應從日常生活做起，包括戒菸、避免二手菸暴露、減少空氣污染與有害物質接觸以及維持良好的生活習慣，若篩檢發現肺部結節，大多數情況並非惡性腫瘤，但仍需依醫師建議定期追蹤。

徐品君提醒，符合高風險條件的民眾可主動與家庭醫師或醫療院所討論是否接受低劑量電腦斷層篩檢，透過定期篩檢與健康管理，降低肺癌對健康的威脅。