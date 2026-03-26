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出院銜接長照從50天縮至4天　石崇良：今年拚2天內到位

▲▼ 石崇良 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲石崇良今喊出長照銜接出院2天內到位的目標。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

病人出院返家後，醫療照護該如何快速銜接，民眾都相當關注。對此，衛福部部長石崇良今表示，今年力拚平均2天內完成銜接，加速邁向「出院當天即能接上長照服務」的長期目標。

石崇良今出席立法院衛環委員會，會前針對長照服務效率、醫療物資供應2大議題提出看法。在長照政策方面，他指出，自長照2.0推動初期，民眾出院銜接長照服務平均需約50天，流程較長，也影響照護連續性，但經過制度優化及跨單位整合後，去年已大幅縮短至約3.66天，約等於4天內即可銜接服務。

為提升照護品質，石崇良說，今年進一步設定目標，希望將銜接時間再壓縮至2天內，目前各地窗口與相關單位正積極配合推動，以提升出院後照護的即時性與完整性。

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在醫療供應鏈部分，石崇良則說，因應中東局勢，已盤點可能受影響的藥品包材及醫療器材，目前整體仍有一定庫存，短期供應無虞，現階段關鍵是塑膠原料的上游供應，只要能穩定，後端製造就不致出現問題。

石崇良也坦言，從中長期來看，製造成本不能排除會受到影響，後續仍需持續觀察。

至於價格變化，石崇良表示，健保已啟動調價機制，並接受業者提出的成本分析資料，進行合理性評估。若確實有成本上升壓力，將視情況進行必要調整。

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關鍵字： 長照服務 出院銜接 衛福部 醫療供應 石崇良

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