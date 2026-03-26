郭正亮直播臉歪嘴斜！醫揭「面癱5前兆」　3天沒醫恐留後遺症

▲前立委郭正亮。（圖／翻攝自YouTube／郭正亮頻道）

記者李佳蓉／綜合報導

前立委郭正亮25日出席政論節目時，被眼尖觀眾發現面部突然出現「眼歪嘴斜」，就醫後被診斷為感冒引起的「顏面神經失調」。對此，基因醫師張家銘示警，流感除了觸發免疫系統過度反應，還可能攻擊顏面神經，進而導致微笑僵硬、閉眼困難及口水控制不住等「面癱」症狀，而早在發病前幾天，身體就已發出「5大警報」。

「別以為這只是小問題！」張家銘醫師曾在粉專指出，面癱是顏面神經因急性發炎或腫脹受到壓迫，造成面部突然癱瘓。患者常會發現微笑時臉部一邊動不起來、閉眼困難導致眼睛乾得像沙漠，甚至出現喝水外漏、口水控制不住的窘境。他強調，這不只是神經的問題，更與基因易感性、病毒感染及免疫系統過度反應息息相關。

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很多人以為面癱是突發性的，但張家銘揭露，身體其實早就在發病前幾天發出警報，若出現以下5大預兆，務必提高警覺：

1. 臉部異樣感：突然覺得一側臉部麻麻的、刺刺的，或有壓迫感。

2. 耳朵警訊：耳朵周圍隱隱作痛，對聲音變得異常敏感、刺耳。

3. 味覺失靈：舌頭前半部對甜鹹味變遲鈍，味覺像開了靜音模式。

4. 眼睛異常：眼睛極度乾澀，或是眼淚如水龍頭般流不停。

5. 近期曾染病：剛得過流感、感冒，或嘴唇周圍冒出皰疹。

張家銘表示，流感病毒可能觸發免疫系統攻擊顏面神經，研究更發現，特定基因型的人在感染後更容易出現神經發炎。他呼籲，「面癱不是一個等著自然好的病」，發病後的72小時是黃金治療時間，越早介入效果越好。然而，若拖延治療恐致恢復期延長，甚至留下後遺症。

張家銘進一步說明，目前臨床推薦治療包含：使用類固醇快速減輕發炎腫脹、針對病毒引起的個案給予抗病毒藥物，以及加強眼睛護理，避免乾燥傷害。

「錯過治療，可能會付出更多代價。」張家銘提醒，雖然多數患者能自然恢復，但若延誤就醫，恐留下臉部不對稱、口眼協調不佳等長期後遺症，甚至造成心理自卑。他提醒民眾，一旦出現上述症狀，別拖延，儘早就醫。