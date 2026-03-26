蹲馬桶猝死真的很常見！醫示警「2動作奪命」：血壓快速飆200

▲近日接連爆出「用力大便」不幸猝逝的案例。（示意圖／記者林緯平攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台北市一名曾任電視台客家美食節目主持人的51歲邱姓男子，14日晚間陳屍於家中浴室內。經法醫初步相驗，發現邱男疑似因上廁所用力過猛導致急性心臟病引發休克猝死。事實上，「馬桶猝死」並非罕見案例，胸腔科醫師蘇一峰示警，許多人不知道蹲馬桶時過度用力是真的會出人命！他點出致死關鍵就在於2個危險動作：「憋氣」與「用力」。

「真的很常見馬桶上突然昏倒猝死！」蘇一峰醫師在臉書發文指出，當民眾在如廁時為了排便順暢而「用力憋氣」，這個被稱為（Valsalva）的動作，會導致胸腔內的壓力上升。此時，來自靜脈回流心臟的血液會變差，接著心臟輸出的血液量跟著變少，這會進一步活化身體的迷走神經，導致心跳漸漸變慢，惡化血液輸出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，憋氣太久還可能造成血氧下降，增加心肺負擔。蘇一峰舉例，許多人一定有過「用力大便後，開始覺得眼前一黑」的經驗，這正是因為血壓降得太低所致。

除了低血壓風險，「用盡全身力氣大便」的動作也很危險！蘇一峰觀察到，有些人大便時拚命使勁，搞得自己臉紅脖子粗，此時血壓可能在短時間內快速上升到200mmHg。如此劇烈的血壓波動，極易誘發腦出血或心臟病發作。

「不是憋氣時死，是氣吐完死掉！」 北市聯醫中興院區心臟血管外科主治醫師蘇上豪接受《ETtoday健康雲》採訪時揭開「用力大便」致命機制。他表示，這就是所謂的「努責現象」（Valsalva Maneuver），憋氣用力會讓交感神經興奮、血壓爆升，但危險通常發生在「放鬆瞬間」。當你憋完氣一吐氣，全身血管會突然放鬆，血液瞬間往周邊流去，導致重要器官供血中斷，「憋氣製造了致命環境，而放鬆則製造了危險。」

若在馬桶上感到「不對勁」該怎麼辦？蘇上豪提出關鍵自救建議：

1. 不要硬擠：如果真的大不出來就不要強求，可視情況使用塞劑。

2. 變換姿勢要慢：排便到一半感覺頭暈、身體不適，變換動作務必輕微、緩慢。

3. 果斷暫停：感覺憋到快頭昏眼花時，應立即停止用力，稍微休息通常可改善。

蘇上豪提醒，努責現象造成的「短暫血壓低」對一般人影響較小，但對患有心血管疾病的人而言卻是恐怖威脅。他呼籲，45歲以上民眾應定期健檢，並控管三高、避免暴飲暴食與熬夜。他感嘆，心臟病總是突然發生，民眾應學會善待自己，不要在馬桶上「折磨」自己的身體，以免憾事發生。