放療從8周縮至2周內完成　攝護腺癌新療法4月納入健保

▲謝忱希醫師指SBRT縮短療程的成效已獲國際證實。（圖／亞東醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

攝護腺癌治療正加快走向短療程及高精準。一名70來歲男性確診中度風險攝護腺癌，原本擔心需長達7至8周放療，要頻繁往返醫院，體力恐難以負荷，但經醫師評估後，改採立體定位放療（SBRT），1周便完成5次療程，後續指數穩定下降，也帶給病人更多選擇。

亞東醫院放射腫瘤科主治醫師郭登宇指出，攝護腺癌是台灣男性常見癌症，發生率第3、死亡率第6，而隨高齡化社會來臨，患者人數逐年增加，其傳統放療約需40次、歷時7至8周，病人往返醫院頻繁，對高齡、在職族群，心理和生活負擔都很沉重。

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郭登宇表示，相較下，SBRT可在較少次數內給予高劑量放射線，並精確避開周邊正常組織，將原本約40次療程縮短至5次，時間也壓縮到1至2周完成；他也說，國際研究亦支持此療法，例如2024年臨床試驗PACE-B追蹤5年結果顯示，低、中度風險患者接受5次SBRT治療，無復發存活率達95.8%，療效和長期放療相當。

亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希則說，該院自2024年導入SBRT以來，已累積超過百例經驗，患者的PSA指數均顯著下降，且未出現3級以上嚴重副作用，多為輕微反應，約1個月內可緩解，治療耐受性良好；他也說，健保署自今年4月1日起，將SBRT治療低、中度風險攝護腺癌納入健保給付，過去超過20萬元的自費負擔可望大幅降低。

謝忱希提醒，攝護腺癌早期多無症狀，50歲以上男性或有家族史者，應每年接受PSA檢查，及早發現、治療，可顯著降低復發與併發症風險。