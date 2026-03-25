她右腳腫脹如「麵龜」以為腎臟問題　醫精密檢查揪出「淋巴水腫」

▲國泰綜合醫院整形外科羅世倫醫師表示透過ICG螢光淋巴攝影，有助診斷早期淋巴水腫。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

60多歲的王阿姨最近一年來右腳開始莫名腫脹，一到下午腳就腫得像「麵龜」，按下去還會凹陷，走久了，兩條腿就像綁了沙袋一樣，連鞋子都得買大兩號，原本還以為是老化代謝變差或腎臟出問題，跑遍各大醫院做了各種結果都正常，找不到腳腫原因一度讓她焦慮到不敢出遠門，所幸後續透過精密的淋巴攝影，終於診斷為早期淋巴水腫，經手術找回輕盈的腳步。

王阿姨5年前因子宮內膜癌接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清手術與放射線治療，癌症控制良好但近一年卻有腳腫問題。收治個案的國泰綜合醫院整形外科醫師羅世倫指出，淋巴水腫常見於子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症手術病人（摘除骨盆腔或主動脈旁淋巴結）、放射線治療造成纖維化或因外傷而阻塞，液體無法回流淤積肢體，就易導致淋巴水腫。

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羅世倫表示，過去淋巴水腫診斷仰賴醫師的觸診或測量腿圍，但這些方法通常要等到水腫相當嚴重，如大小腿不一，甚至象皮腫（像大象皮膚般粗糙症狀）才會被發現，且傳統診斷仰賴的核醫淋巴閃爍攝影亦存有成像時間漫長，解析度較低較難定位微小淋巴管，且有輻射等缺點。

所幸隨著醫療科技進步，目前透過ICG螢光淋巴攝影，只需在病人腳趾指縫間皮下注射極微量約0.1cc的螢光染劑(靛氰綠)，藥劑便會迅速被淋巴管吸收並顯影，幫有助醫師精準標示健康與阻塞的淋巴管。

羅世倫指出，肢體腫脹不僅影響外觀，長期淋巴水腫會導致組織液堆積，皮膚免疫力下降，容易反覆引發蜂窩性組織炎，導致皮膚紅腫熱痛、發燒，甚至需要住院打抗生素。久而久之，下肢皮膚變厚、變硬，甚至出現象皮腫，嚴重影響行走與生活品質。

羅世倫提醒，曾接受過子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌等手術或攝護腺癌等泌尿手術，且接受淋巴結廓清或放射治療，務必留意下肢變化。如出現莫名痠、脹、沉重感；腳背或腳踝浮腫，按壓後回彈變慢或出現凹陷；原本合腳的鞋子變緊需換大號鞋，或襪痕特別深且久久不消；腳踝骨頭輪廓變不明顯，或是皮膚質感變硬，都是早期淋巴水腫的警訊，建議及早診斷治療，就能在淋巴管尚未壞死之前，透過復健、穿醫療級彈性襪及超顯微手術治療。