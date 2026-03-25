北市蔬果抽驗25%農藥不合格　萬有全、錢都、三媽臭臭鍋上榜

▲茼蒿是此次北市衛生局蔬果抽驗被檢出最多件不符規定的產品。（圖／北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

台北市衛生局今公布1至2月生鮮蔬果抽驗結果，共計抽驗51件蔬果產品，13件不符規定，不合格率達25.5%，其中有多家知名業者上榜，包括萬有全涮羊肉、打狗霸、錢都日式涮涮鍋、三媽臭臭鍋等。

針對此次抽驗不符規定產品，衛生局說明，違規產品包括茼蒿7件；草莓2件；菠菜、青蔥、韭菜花、大芥菜各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定

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在不合格名單中，中山區萬有全涮羊肉抽驗的茼蒿，檢出殺菌劑四氯異苯腈8.1ppm（標準：2.0ppm以下）、普拔克17.0ppm（標準：10.0ppm以下），來源為雲林縣林姓業者；中正區打狗霸抽驗的青蔥，檢出芬佈賜0.01ppm（標準：不得檢出），來源為彰化縣施姓業者。

此外，大安區錢都日式涮涮鍋抽驗茼蒿，檢出普克利0.03ppm（標準：0.01ppm以下），來源為雲林縣曾姓業者；松山區三媽臭臭鍋饒河店抽驗茼蒿，檢出待克利2.2ppm（標準：1.0ppm以下），來源為雲林縣王姓業者。多件違規產品集中於葉菜類，且多數來自外縣市供應鏈。

北市衛生局表示，針對不符規定產品，已要求現場下架停止販售，並追查來源；若來源屬外縣市，已移請當地衛生局處辦；若為台北市業者，經查證違規屬實，將依食品安全衛生管理法裁罰。

依規定，殘留農藥超標可處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，販售業者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。