醫喊「豆芽菜不算燙青菜」！90%都是水　長期吃隱憂曝

▲醫師認為「豆芽菜不能算是燙青菜」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

外食族想吃蔬菜怎麼這麼難？近日有網友在Threads上疾呼，全台小吃店應必備「燙青菜」，引發廣大共鳴，更有苦主留言直喊：「點燙青菜拿豆芽菜上來真的會想翻桌！」對此，家醫科醫師温梓言指出，豆芽菜之所以「不能算是燙青菜」，並非它沒營養，而是其含水量高達90%，營養密度遠低於一般葉菜，想靠它補足纖維恐怕會大失所望。

原PO昨（24）日在Threads上發文，呼籲全台餐廳及小吃店，菜單上應該增加「燙青菜」的選項，並感嘆強調：「30歲以上的準老人非常需要，如果你們沒有，我就不會去吃！」

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不過，面對有些店家燙青菜的選項竟只有豆芽菜，常讓外食族忍不住翻白眼。對此，温梓言醫師分享，豆芽菜雖是常見配菜，但其含水量極高（如綠豆芽高達93%），導致營養密度低於多數葉菜類，單吃一份的纖維含量往往慘輸葉菜。

此外，温梓言提醒，豆芽菜的纖維較硬，雖然讓人嚼很久、有飽足感，但其實大多是「水分在撐場」。若長期以豆芽菜取代葉菜類，身體恐陷入「熱量足夠、微量元素卻飢渴」的亞健康狀態，且在鈣、鎂、鉀和葉酸等關鍵微量元素上也相對落後。

温梓言最後也補充，若本身喜歡吃豆芽菜仍可食用，但切記要多攝取其他葉菜類，以補足纖維與其他營養素。