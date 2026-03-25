男童露營返家高燒5天、冒紅疹　醫見「右腿焦痂」揪出恙蟲病

▲王怡人醫師提醒，發燒合併皮疹再加上近期有戶外活動史，就要高度警覺恙蟲病。（圖／部立台北醫院提供，下同）



記者洪巧藍／台北報導

一名12歲男童隨家人到苗栗縣虎山露營，返家後連續5天高燒達39°C還伴隨咳嗽、喉嚨痛與嘔吐，原本以為是感冒，直到臉部與四肢出現紅色皮疹，食慾與體力明顯下降，才趕緊到大醫院就醫。醫師檢查發現男童右腿有一處「黑色焦痂」，最後確診為「恙蟲病」。

部立台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人表示，男童看診時症狀表現多元，容易被誤認為一般呼吸道感染或病毒性疾病，但在理學檢查過程中，她敏銳發現男童右腿有一處黑色焦痂，外觀像被煙蒂燙傷，而病人毫無痛癢的感覺。進一步詢問得知，男童近期曾至苗栗山區露營，同團也有人出現紅疹，這個關鍵線索讓她提高警覺，朝恙蟲病方向評估。

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王怡人指出，男童同時有喉嚨痛與皮疹等表現，透過多面向評估，先排除猩紅熱等可能性，再鎖定恙蟲病果斷用藥治療，並再發現男童有頸部淋巴結腫大、血小板偏低、肝功能指數上升等情形，超音波也呈現肝炎表現，顯示感染已影響全身。

▲男童腿部有一處黑色焦痂。

後續醫療團隊立即進行恙蟲病抗生素治療，並同步進行其他細菌感染的防護性處置與監測。在精準醫療多管齊下的全面照護一週後，男童的皮疹消退、精神與食慾也回升，各項指數恢復正常後順利出院。

王怡人提醒，「發燒合併皮疹」再加上「近期有戶外活動史」，就要高度警覺恙蟲病的可能性；焦痂是重要的臨床線索之一。若未能及時辨識與治療，病人可能從單純高燒進展為嚴重全身性併發症，影響包括器官損傷、嚴重出血、意識改變，嚴重時甚至昏迷、肺部或呼吸衰竭等危及生命；但若能及早診斷並給予正確抗生素治療，多數病人恢復快、預後也較佳。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。

清明4天連假即將到來，民眾至山區林地掃墓或登山時，接觸恙蟲孳生地的機會增加。王怡人提供「防恙3招」，提醒民眾把風險降到最低：

1.穿長袖長褲：降低皮膚暴露、減少叮咬機會。

2.使用防蚊液：建議使用含有DEET或Picaridin成分，對恙蟲有效的防蚊液。

3.黃金觀察期：戶外活動後兩週內，若出現不明原因發燒，且合併皮疹、倦怠或食慾下降，請檢查全身是否有「焦痂」，並儘速就醫、主動提供戶外活動史，供醫師診斷與治療。