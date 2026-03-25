同齡卻差很大！有人看起來小10歲　營養師揭「10個凍齡關鍵」

▲同齡卻有人看起來年輕好幾歲，關鍵可能在日常飲食。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

為什麼有些人明明同齡，看起來卻像年輕好幾歲？其實關鍵不只在保養品，營養師珊珊指出，真正影響膚況與老化速度的，是每天吃進身體的食物，從皮膚彈性、發炎狀態到代謝表現都息息相關，她也整理出「10個凍齡關鍵」，提醒從日常飲食開始調整，就能幫身體慢慢累積抗老本錢。

1. 減少精製糖攝取

精製糖容易產生糖化終產物，會破壞膠原蛋白，使肌膚失去彈性、變得暗沉。

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2. 避免油炸食物

高溫油炸會產生自由基與有害物質，增加細胞受損風險。

3. 遠離反式脂肪

反式脂肪會影響血管健康，並提高慢性發炎機率。

4. 控制酒精攝取

酒精會加重肝臟負擔，並消耗體內營養素，影響代謝。

5. 少吃超加工食品

過度加工食品添加物多、營養價值低，容易造成營養失衡。

6. 補充莓果類食物

藍莓、草莓等富含花青素，有助清除體內自由基。

7. 攝取富含Omega-3的魚類

如鮭魚、鯖魚等，有助抗發炎並維持細胞健康。

8. 適量攝取堅果

堅果含有多種礦物質與維生素，有助維持身體機能。

9. 多吃深綠色蔬菜

富含葉黃素與葉酸，有助保護細胞與維持健康。

10. 補充番茄等抗氧化食物

番茄中的茄紅素具有抗氧化作用，有助維持肌膚與心血管健康。

珊珊表示，許多人將重心放在保養品，卻忽略了飲食對身體的長期影響，其實變美與抗老並非短期速成，而是日積月累的結果，只要在日常生活中多做一些調整，例如將甜點換成莓果或堅果，長期下來就能讓身體維持更好的狀態，從內而外展現自然光澤。