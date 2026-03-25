大醫院CT爆量要排隊半年以上　石崇良：肺癌篩檢帶動需求激增

▲石崇良今說明台大醫院CT檢查爆量的原因及解方。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台大醫院電腦斷層（CT）檢查排程傳出需等半年以上，甚至延至明年，引發外界對醫療量能吃緊的關切。面對醫學中心檢查壅塞現象，衛福部指出，主因是肺癌篩檢需求明顯成長，將透過轉診及分流機制疏導，強調即使檢查量攀升下，仍須優先確保重症患者的醫療資源不被排擠。

今於立法院衛環委員會上，立委廖偉翔指出，近期有民眾至台大醫院就診，發現院方公告因CT排程緊繃，部分檢查將安排至其他院區或合作醫院進行，而部分院區距北市較遠，明顯影響就醫便利性。

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針對CT檢查需求增加的現象，衛福部部長石崇良回應，主因與民眾對預防保健及健康檢查的重視提升有關，尤其在國健署推動低劑量CT肺癌篩檢後，不僅符合公費資格者增加檢查，自費健檢需求亦明顯增加，另有一些檢查結果介於正常和異常之間的「邊緣個案」，亦需進一步追蹤，又進一步推升CT使用量。

石崇良表示，為避免排擠重症病人檢查資源，衛福部已要求國健署建立轉診機制，透過醫療網絡分流檢查需求，也呼籲民眾，不一定要集中到醫學中心進行檢查，可先在區域醫院或其他醫療院所完成初步檢查，待有需要進一步治療時，再轉至大型醫院，以確保重症患者的檢查及治療不受影響。