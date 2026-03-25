連灌3瓶能量飲！30歲男「深蹲完險死」　醫示警：撕裂血管壁

▲男子灌完3瓶能量飲後挑戰500磅深蹲，卻差點沒命。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

追求重訓極限是不少健身族的目標，但小心奪命組合正讓你踏進鬼門關。復健科醫師王竣平分享一起驚悚案例，一名30歲、平時固定健身且無慢性病的男子，在一次挑戰500磅（約227公斤）深蹲前連喝3罐能量飲，原以為能提升運動表現，沒想到換來的卻是「急性A型主動脈剝離」，差點丟了一條命！

能量飲＋深蹲！雙重高壓疊加恐「撕裂血管」

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王竣平醫師在粉專發文指出，該名男子站在深蹲架前時，身體已處於極限邊緣。能量飲中的咖啡因不只提神，更會讓心跳加速、血壓上升、血管收縮，「在他還沒碰到槓鈴之前，他的心臟已經被推進高負荷運轉」。他形容，這就像電腦在散熱沒升級的情況下，將CPU電壓拉滿，「當下很快、很猛，但整個系統開始變得不穩定」。

雪上加霜的是，重訓時常見的「伐氏操作」（Valsalva Maneuver，閉氣動作）雖然能穩定脊椎，卻也會讓胸腔及腹部內壓飆升。王竣平解釋，當咖啡因帶來的「藥理高血壓」疊加深蹲的「機械高壓」，血液會強力擠進主動脈，使穩定的層流變成破壞性的亂流，產生的「剪力」會在血管壁上反覆拉扯、撕裂。

血管像水灌進牆！醫示警重訓3細節

「這不是單純的運動傷害，是人體最核心的供血管道從內部被撕裂！」王竣平示警，急性A型主動脈剝離發生在最靠近心臟的升主動脈，一旦出問題，腦部、腎臟會瞬間缺血。他形容，血液被擠進血管內膜與中層之間，就像水從裂縫灌進牆壁，一層層將結構撐開、撕裂。

很多人以為這只會發生在大重量訓練，但王竣平提醒，只要呼吸方式錯誤、核心沒有建立、用力順序錯亂，血壓一樣會在幾秒鐘內暴衝。他強調，臨床上更在意的是「呼吸控制、核心穩定、力量傳遞順序」這3件事，這些細節決定你是在變強，還是正慢慢累積風險。

王竣平最後也強調，「很多傷害不是突然發生，是累積到那一刻才出現。你以為在突破極限，身體可能已經在承受極限。」