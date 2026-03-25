馬英九遭爆「忘記很多事」　醫揭失智症初期3徵兆：新事物記不住

▲前總統馬英九。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

馬英九基金會驚爆「家變」，馬辦更發聲明切割親信幕僚蕭旭岑、王光慈，但蕭旭岑在臉書千字文曝關鍵原因是「馬英九忘了很多事」，相關消息也讓外界質疑是否健康亮紅燈。對此，醫師指出，若以「忘記」來看，失智症初期常見的是「對新事物的短期記憶能力」，另外還有「輕微認知功能障礙」和「輕微行為障礙」。

針對「馬辦家變」相關風波，蕭旭岑指出，整件事最大癥結在於他和王光慈任職期間，所有事情都向馬英九報告，也按照馬的指示處理，馬全然知情8年來運作的大小事，毫無背信可能，然而今日之所以有一連串誤解，關鍵在於「馬前總統忘記了很多事」。

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台北醫學大學醫學院院長、神經內科醫師胡朝榮受訪時指出，不便評論當事人健康狀態，但若單純以失智症初期的症狀來說，醫學上沒有很嚴格定義所謂的「忘記」，因腦內會把記憶做各式各樣的分類，而臨床判斷主要分兩大類，第一是「短期新記憶」，第二是「長期記憶」。

他解釋，記憶力機轉就是專注力要夠，去讓大腦暫時儲存、放到永久記憶區，以便將來再去提取，所以記憶力在腦裡面蠻複雜的，而「新記憶的忘記」就跟阿茲海默症比較相關。

他進一步說明，診斷時，會把記憶會當成一個動詞，也就是「把事情記下來的能力」，這時候就會評估患者對「新事物」記下來的能力，如果是很久以前記憶，通常在疾病初期是不受影響，因為初期都是短期記憶問題比較會出現。

除了短期記憶出問題以外，還有「輕微認知功能障礙」和「輕微行為障礙」，這都和情緒、社交禮儀改變為主，例如在與人之間的應對，以前是有禮貌的，突然變得比較無理，又或是本來會做的事情，慢慢不會做了，例如明明知道的路，但出門會迷路，而另一種情緒上會有明顯轉變的，主要是額顳葉失智症類型。

胡朝榮說，阿茲海默症先發生的都是記憶為主，若要影響到長期記憶，通常是病程約5~6年以後，這時候自我照顧能力也會較差，都是病程的退化過程，但失智症相關診斷都需要專業介入協助判斷，若發現家人有類似情況，可就醫評估。