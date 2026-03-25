中東戰火影響「2類醫材」供應　衛福部：塑化原料優先供醫療產業

▲石崇良今於立院說明衛福部面對中東局勢衝擊醫療用品供應鏈的因應措施。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

中東情勢升溫，引發原物料波動，對於台灣的醫療用品供應鏈是否會受到影響，各界均關注。衛福部指出，已提前盤點並啟動多項因應措施，目前評估不致出現大規模斷貨情形，若藥品、醫材成本因原物料上漲而增加，原本規劃用於關稅調整而編列的200億元，將可應對相關價格變化，以助供應無虞。

衛福部長石崇良今日出席立法院衛環委員會前接受媒體堵訪，回應波灣戰爭風險對醫療供應鏈的衝擊，及兒少法修法進度等議題。針對中東局勢恐導致塑化原料價格上漲，他表示，影響醫療體系主要集中在2大類，包括藥品包材，及含塑化原料的醫療器材，對此衛福部已完成相關品項盤點，並進一步檢視原料供應端有無短缺風險。

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石崇良說明，目前行政院已透過物價平穩機制持續關注戰爭影響，並與經濟部產業發展署密切合作，要求塑化原料等，優先供應醫療及醫材相關產業，以確保供應不中斷。

在價格方面，石崇良表示，若原物料上漲導致藥品或醫材成本增加，政府會採取因應措施，避免業者承擔過高壓力，而行政院先前在韌性條例特別預算中，亦已編列200億元，原本用於因應關稅變動，至今尚未動用，未來可視情況用於支應醫療相關價格調整，達到穩定供應、價格的效果。

對於缺藥問題，石崇良強調，現行缺藥通報平台持續運作，並和廠商保持密切聯繫，隨時監測各品項供應量；由於多數產品可由國內業者生產，只要原料供應穩定，整體供應鏈不會有太大風險，不至於出現斷貨危機。

針對兒少法修法，今有多個民間團體在立院前陳情，指立院衛環委員會預計針對兒少法進行詢答，然而截至目前，衛福部尚未提出完整修法草案，相關討論仍停留在政策說明及原則性回應，進度實在太慢，衛福部應儘速提出完整版本的修正草案，讓立院有具體基礎可逐條審查。

對此，石崇良回應，兒少法自2011年通過以來，已歷經10次小幅修正，而衛福部自2021年起啟動全面檢討，並參考兒童權利公約精神，完成修法草案，將持續蒐集委員意見，並與各相關部會進行跨部會協調，預計4月提出草案預告版本，後續仍須送行政院審議後定案。

對於教育界關切修法恐增加行政負擔，石崇良則說，兒少法涉及多個主管機關，相關責任分工仍需透過跨部會討論釐清，最終版本將在政院層級整合各方意見後確定。