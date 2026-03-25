「有繳健保來用一下！」阿姨衝急診嫌服務差　醫1句話她氣到退掛

▲阿姨掛急診，稱有繳健保「來用一下好了」。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

急診室是搶救生命的第一線，但醫護人員有時遇到的狀況卻讓人心寒。粉專「急診醫師碎碎唸」分享，一位年近50歲的婦人因「全身不舒服、胃口不好、全身痠痛」前來掛急診，且自述症狀已持續好幾年。當醫師詢問為何今日才來急診時，對方竟理直氣壯地回答：「因為我有繳健保啊，想說來用一下好了⋯⋯」讓醫師當場無言。

一名急診科醫師在粉專提到，當時他耐著性子向患者解釋，急診會先排除需要住院或開刀的急性問題，若檢查後無大礙，建議她去門診「用一下健保」。沒想到，當醫師請患者順著地上標記去照胸部X光時，這名婦人竟開始耍賴表示：「可是我很虛弱耶……難道沒有人帶我去各個單位檢查嗎？」

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眼見急診正值滿床、醫護忙得不可開交，且婦人明明具備行動能力，醫師當下便反問：「大家都很忙，妳可以走來走去，為什麼不自己過去啊？」此話一出，該名患者立刻變臉，以極差的口氣抱怨：「沒有人帶我去，啊～～不看了不看了，服務那麼差……」最後退掛離開。

面對這名「老公主」的行徑，醫師雖然在診間保持專業，但內心也忍不住狠酸，「拍謝（抱歉）喔，不過如果下次妳真的重症送過來急診，我保證會有人帶妳去各個單位檢查的！」看患者當天狀況還不錯，暫時不需要提供這種「全套服務」。