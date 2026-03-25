「隱形胃殺手」50%台人中鏢卻不知！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

▲「幽門螺旋桿菌」是隱形的胃部殺手，在台灣感染率超過50%。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師示警，「幽門螺旋桿菌」是台灣感染率超過50%的常見細菌，且多數感染者「可能完全沒感覺」不知道自己中鏢，是隱形的胃部殺手，若長期忽視不理，恐會陸續引發胃潰瘍、慢性萎縮性胃炎，甚至演變成胃癌。

黃士維醫師在粉專分享，大多數感染幽門螺旋桿菌者沒有明顯症狀，頂多偶爾出現胃脹、胃痛或容易打嗝，這類小毛病常被當成「壓力太大」或「吃壞東西」而輕描淡寫帶過。然而，長期未治療的後果相當嚴重，可能引發胃潰瘍與十二指腸潰瘍、慢性萎縮性胃炎，嚴重者甚至可能演變成胃癌。

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「篩檢方式其實簡單不可怕！」黃士維指出，很多人以為檢查胃部一定要照胃鏡，其實目前有3種方式可供選擇。首先是「碳13呼氣測試」，只需喝一小杯藥水後吹氣即可，不痛且準確率高；其次是「糞便抗原檢測」，適合不想做胃鏡的人；若已有明顯症狀或需全面評估，則可選擇「胃鏡切片」，準確度最高。

好消息是，幽門螺旋桿菌是可以根除的。黃士維表示，臨床上通常使用「三合療法」或「四合療法」，透過抗生素搭配胃藥，療程約10～14天，根除率高達90%以上。治療成功後，不僅胃潰瘍復發率大幅下降，慢性胃炎也能得到改善。

黃士維特別提醒，以下「4類人」應盡快安排篩檢：

1. 長期胃痛、胃脹、消化不良者。

2. 家族有胃癌或胃潰瘍病史者。

3. 曾確診胃潰瘍或十二指腸潰瘍者。

4. 45歲以上從未做過胃部相關檢查者。