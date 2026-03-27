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沒來由的累是警訊！　必吃「6大排毒食物」營養師激推

▲芭樂。（圖／記者曾筠淇攝）

▲富含維生素C的芭樂有助於抗發炎、排除毒素。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

生活在現代，想要徹底排除毒素真的好難！每天出門擔心呼吸廢氣、喝水怕喝進塑膠微粒、吃魚又擔心重金屬超標，甚至懷疑自己成了「環境毒素過濾器」。對此，營養師彭逸珊示警，若常感到沒來由的疲累，或是過敏反覆發作，這可能是身體在發出抗議警訊。她建議，與其花大錢買排毒產品，不如從源頭減少接觸，並多攝取「6大排毒神級食物」。

彭逸珊營養師在粉專愛健康營養師 珊珊發文指出，生活中常見的毒素來源無所不在，包括瓶裝水、塑膠容器釋出的「塑膠微粒」，尤其遇熱或微波更易釋出；此外，老舊管線、大型魚類或受污染的農田則潛藏「重金屬」風險；就連過期食品中看不見的「細菌與黴菌毒素」，也常被民眾吃下肚而不自知。

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「如果你常覺得沒來由的疲累或是過敏反覆發作，這可能是身體在抗議！」彭逸珊直言，在考慮進一步評估前，應先完成源頭減毒與飲食補給。她特別點名6種「有助淨化身體」的食物：

1. 益生菌：特定益生菌株可輔助排出重金屬。

2. 青花椰苗：幫助提升肝臟第二階段解毒功能。

3. 海帶：富含水溶性膳食纖維，可使糞便柔軟，加速有毒物質排出。

4. 青花菜：協助代謝環境荷爾蒙，減輕肝臟負擔。

5. 薑黃：抗氧化力強，可保護肝臟。

6. 芭樂：富含維生素C，幫助抗發炎、排除毒素。

彭逸珊也提醒，腸胃道的健康與免疫力息息相關，若本身有腸漏症、食物過敏，或是長期飽受脹氣、腹瀉、便秘之苦，千萬不要忽略身體發出的警訊。

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關鍵字： 排毒 重金屬 彭逸珊營養師 肝臟 環境荷爾蒙 抗發炎 毒素 疲累 過敏

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