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她問「懷孕可幫老公吃」？　醫：這算生食嗎

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲孕婦避免生食。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名孕婦詢問，懷孕可以幫老公不戴套的口交嗎？因孕婦不太適合吃太多生食。對此，婦產科名醫蘇怡寧解答，「這算生食嗎？應該不算吧，畢竟妳沒有真的吃下去。」

蘇怡寧在臉書分享當事人的私訊截圖，以下為雙方對話：

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孕婦：蘇醫師好，謝謝蘇醫師總是寫很多衛教文章幫助孕婦們。我想詢問醫師，懷孕期間可以幫老公不戴套的口交嗎？這個問題我真的不敢當面問醫師。我有看到之前您提過，若孕期沒什麼不適或特殊狀況，是可以性行為的。我也確定老公沒性病！但想到孕婦不太適合吃太多生食等等。謝謝蘇醫師！

蘇怡寧：這算生食嗎？應該不算吧，畢竟妳沒有真的吃下去。

孕婦：： 謝謝蘇醫師～～～～～～

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

生食怕細菌或寄生蟲感染

蘇怡寧發文說，「嗯嗯，這個問題我還真沒想過，先說我每天訊息匣打開都是滿的，但這麼多年下來，真的要讓我覺得新鮮跟需要思考一下的問題，實在不多了。」

蘇怡寧寫道，「來，認真回答，其實這真的不是生食的問題，重點是在於感染與否，生食會被提出來討論的核心邏輯，是因為怕細菌或寄生蟲感染，導致母體不適或影響胎兒。」

蘇怡寧表示，所以只要確定老公沒有性病感染，也沒有打算把它當成正餐熱量來源，基本上在醫學邏輯上是安全的。

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關鍵字： 蘇怡寧 懷孕 孕婦

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