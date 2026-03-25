草莓「血管裡的葉問」　醫：每天兩份空腹胰島素降40%

▲草莓能改善胰島素阻抗。（圖／記者彭懷玉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，《Nutrients》研究顯示，每天兩份草莓，可以讓空腹胰島素降低40%，發炎指數改善26%！草莓是你血管裡的葉問，一個打十個發炎因子；此外，小番茄是「血管防彈衣」。

草莓能改善胰島素阻抗

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蕭捷健在臉書說，很多人問，「醫師，草莓吃這麼多不會增肥嗎？」各位，你們對水果的恐懼真的太多了，「在我眼裡，草莓不是甜點，它還能改善血糖胰島素！」

蕭捷健表示，2021年《Nutrients》期刊發表過一個隨機交叉試驗，科學家找了33 位肥胖，而且LDL（壞膽固醇）高的人，讓他們每天吃2.5份草莓，連續4周（每份約10顆）。

▼草莓是血管裡的葉問。（圖／VCG）

蕭捷健指出，結果發生了什麼？空腹胰島素直接從15.2掉到9.1，各位，那是整整40%的降幅，HOMA-IR（胰島素阻抗指標）也直接腰斬；PAI-1這個跟血栓、發炎有關的指標，下降了26%。

蕭捷健說，這代表草莓進入你身體後，是進去當消防隊的，它是你血管裡的葉問，一個打十個發炎因子。

小番茄是血管防彈衣

蕭捷健提到，根據2017年的一項大型統合分析，納入21項試驗，他們發現如果你持續攝取番茄製品，你的LDL-C（壞膽固醇）平均會下降8.5mg/Dl；FMD（血管內皮功能）也就是你血管的彈性，增加了2.53%，收縮壓還能下降5.66 mmHg。

▼小番茄是血管防彈衣。（圖／VCG）



蕭捷健表示，「但我知道，你們心裡還在糾結，『醫師，草莓農藥很多耶！』你只要用流動的水洗10到15分鐘，重點是『吃之前再摘蒂頭』，不然農藥會從小孔鑽進去。

蕭捷健指出，草莓和小番茄都是低GI水果，這些水果裡的鉀離子還能幫你消水腫，不是讓你長肚子；下午想吃甜點？去買一盒草莓加希臘優格，你會發現吃完之後，你的罪惡感消失了，身體清爽了，而且你的冰箱看起來會像個成功的減重醫師。