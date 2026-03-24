瘦不下來別只怪吃太多！營養師揭「8個燃脂習慣」你可能忽略了

▲減脂只算熱量卻忽略生活細節，效果恐不如預期。（示意圖／達志示意圖）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人在減脂過程中，只專注於計算熱量，卻忽略生活中的細節調整，導致效果不如預期，營養師珊珊指出，減脂不只是控制熱量，更是一種習慣養成的過程，如果方向錯了，再努力也可能事倍功半，她整理出8個「燃脂心機習慣」，幫助大家從日常生活中提升代謝效率，讓減脂更輕鬆有效。

在飲食習慣方面，可從以下4點著手：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 喝足水量

建議每日飲水量以體重乘以40毫升為基準，充足水分是維持新陳代謝的基礎，有助於身體正常運作。

2. 蛋白質優先攝取

蛋白質具有較高的食物產熱效應，在消化過程中會消耗較多熱量，建議每餐先攝取蛋白質，有助提升代謝與增加飽足感。

3. 避免液體熱量

含糖飲料與酒精屬於隱形熱量來源，容易在不知不覺中攝取過多，增加脂肪堆積風險。

4. 多選擇原型食物

未經加工的食材營養密度較高，有助於身體獲得完整養分，讓代謝機制維持穩定。

除了飲食之外，生活習慣同樣關鍵：

1.維持高品質睡眠

熬夜會影響體內荷爾蒙分泌，使飢餓感增加、飽足感下降，進而更容易攝取過多熱量。

2.增加日常活動量

多走路、爬樓梯等日常活動，能提升非運動型熱量消耗，累積下來對減脂有幫助。

3.進行重量訓練

透過增加肌肉量，提高基礎代謝率，讓身體在休息時也能消耗更多熱量。

4.細嚼慢嚥

放慢進食速度，讓大腦有時間接收飽足訊號，有助於避免進食過量。

珊珊提醒，減脂不一定要靠極端節食或高強度運動，只要從日常習慣開始調整，就能在不知不覺中提升代謝效率，讓減脂變得更穩定且長久。