國內爆無照醫美詐騙靠仿冒儀器撈錢　衛福部揭違法樣態：專區可查

▲衛福部醫事司副司長劉玉菁。（圖／記者邱俊吉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆出醫美詐騙集團案，引進中國製仿冒「索夫波」、「海芙音波」等熱門醫美儀器，再由未具合法醫師資格者擅自施作，短短一年內非法牟利近千萬。衛福部提醒民眾，沒有醫療機構與醫師名稱、刻意強調價格便宜的醫美療程需提高警覺，可用美容醫學查詢專區查找，針對醫美療程價格，會與地方衛生局研議提供核定收費項目與費用區間讓民眾參考。

衛福部醫事司副司長劉玉菁回應指出，涉案的彭姓主嫌因不具醫師資格卻執行醫療業務，已由地檢署依「密醫罪」起訴，根據《醫師法》第28條規定，犯密醫罪者可處6個月以上、5年以下有期徒刑。另針對非法醫材流入，食藥署已與海關、檢調及地方衛生局建立合作管道，盡量將非法藥品醫材阻絕於境外，並防堵在國內流通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是現在社群網路上醫美廣告不斷，劉玉菁提醒，如果沒有提及醫療機構名稱、醫師姓名且刻意強調價格便宜，應該要有所警覺。另針對網路上傳出有醫師提供「到府服務」施打玻尿酸或肉毒桿菌，劉玉菁也強調，醫師執業必須在合法登記的執業處所進行，民眾若發現此類行為可向衛生局檢舉。

劉玉菁指出，衛福部建立有「美容醫學專區」可以查詢執行醫美診所機構名稱、醫師姓名等內容，民眾可以上網核對。且國內去年開始強化美容醫學管理修正《特管辦法》，有做醫美處置與手術的機構必須和衛生局登錄備查，目前全台已有435家合法登記的診所納入管理，資訊會不斷更新。

另醫美價格不透明長期以來為人詬病，劉玉菁說，依據現行醫療法規，醫美醫療院所會和各縣市衛生局提報醫療收費價格並進行審議，所以會有相關價格區間資料；衛福部後續會和衛生局研議，是否讓這些收費範圍內容公開供民眾參考。