男半年4度心跳停止！醫揪罕見「雙側冠狀動脈痙攣」　4類人注意

▲箭頭所指位置為雙側冠狀動脈明顯痙攣處，是造成心臟缺血、心跳停止的關鍵。（圖／台北慈院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

59歲洪先生半年內4度心跳驟停，甚至3度發生「到院前心肺功能停止（OHCA）」，反覆在鬼門關前徘徊，最終揪出病因是罕見的「雙側冠狀動脈痙攣」；醫師說，三高族群與自律神經異常者，若出現胸悶、胸痛或突發心律不整，應儘速就醫，以免猝死危機。

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽說，洪先生有長期抽菸習慣，但過去無明顯心血管疾病，最近半年內卻4度心跳停止，其中去年底2次因OHCA 送醫，原本研判是房室傳導阻滯，裝置心臟節律器後出院，不料近期再度發生OHCA，經緊急啟動葉克膜輔助CPR（ECPR）才穩定生命徵象。

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針對洪先生病情，台北慈濟醫院心臟功能室主任葉冠宏說，當時檢視心電圖並安排心導管誘發測試，結合半年內多次心跳停止病史，最終確診為雙側冠狀動脈痙攣，患者血管因劇烈收縮，導致血流中斷，進而誘發致命性的心律不整、心臟停跳。

▲洪先生（中）經多種治療後，終能擺脫陰影、順利返家。

葉冠宏指出，洪先生一度在藥物治療後穩定，並移除葉克膜，但住院期間再次心跳停止，需再度搶救、裝機；因無法單靠藥物控制，醫療團隊跨科合作，放置冠狀動脈支架，並植入心臟去顫器，再進行胸腔交感神經燒灼阻斷手術，以降低再發風險。術後1個月已能行走，順利擺脫猝死威脅。

對於冠狀動脈痙攣，葉冠宏說，與高血壓、高血脂、糖尿病及自律神經失衡有關，部分患者會出現胸悶、胸痛、心悸或冒冷汗，也可能直接發生致命心律不整。

針對OHCA，葉冠宏則說，患者存活率僅約1成，關鍵在於黃金時間內能否啟動高品質CPR及葉克膜；徐展陽則提醒，平時應控制三高，並遠離菸害，若出現異常症狀，應儘速就醫檢查，以降低猝死風險。