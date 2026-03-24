國內爆罕見成人腸病毒重症！30歲男染D68型併發腦炎仍在加護

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

成人染腸病毒也要當心！疾病管制署今（24）日公布國內確認一起少見的成人腸病毒重症，個案是北部30歲男性，本身有癌症病史、免疫力低下，回診住院時出現症狀，檢驗確認是腸病毒併發腦炎，轉收治加護病房，住院已經3周，感染源待釐清。

疾病管制署公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，其中1例南部未滿10歲女童為今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，另外1例則是少見的成人染腸病毒。今年已累計4例腸病毒重症病例，分別感染腸病毒D68型2例、克沙奇A16型及A4型各1例，其中1例死亡（感染克沙奇A4型）。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，該名30歲男性有惡性腫瘤病史，3月上旬因為本身疾病回診住院治療，住院當晚發燒，胸部電腦斷層顯示肺炎，住院期間一直有發燒、呼吸困難情形，給予抗生素抗病毒藥物症狀仍持續，後來呼吸道檢出腸病毒、黴菌感染，研判是惡性腫瘤病人免疫力低下，同時有2種感染。

林詠青表示，個案後續於住院第10天有抽搐、意識狀態改變、低血氧等神經學症狀，醫師研判是腸病毒併發腦炎，收治加護病房，後續確認分型D68型，加護治療中，已經住院三周；疫調同住接觸者無疑似症狀，感染源不確定。

疾管署副署長林明誠表示，上一次出現成人腸病毒重症是在2022年，至於這名30歲男性則是歷來感染腸病毒D68型年齡最大個案。



依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次自春節後（第8周）2,847人次，緩升至上周（第11周）3,009人次，每周平均上升1-2%。林明誠分析，腸病毒疫情預期於清明後快速上升，端午前後達到高峰，由於學齡前幼兒為腸病毒重症高危險群，還是要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況，孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，並落實生病不上課，避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

此外，鄰近國家中，越南疫情上升，胡志明市今年截至3月初累計報告逾6,000例病例，河內市住院病例亦增加，疫情皆高於去年同期，兒童重症多由EV71型病毒引起。中國疫情呈下降趨勢，惟2月仍報告逾2萬例病例，疫情明顯高於近2年同期。另日本、韓國、新加坡及香港疫情處低點或持平。